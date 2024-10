ETV Bharat / snippets

ఈ నెల 8న విచారణకు హాజరవ్వండి - అజారుద్దీన్​కు మరోసారి ఈడీ నోటీసులు

By ETV Bharat Telangana Team

ED NOTICES TO AZHARUDDIN ( ETV Bharat )

Once Again ED Notices To Azaharuddin : హైదరాబాద్​ క్రికెట్​ అసోసియేషన్ ​(హెచ్‌సీఏ) మాజీ అధ్యక్షుడు, కాంగ్రెస్ నేత అజారుద్దీన్‌కు ఈడీ మరోసారి నోటీసులు జారీ చేసింది. గురువారం విచారణకు హాజరు కావాలని మూడ్రోజుల క్రితం నోటీసులు జారీ చేయగా, హాజరయ్యేందుకు కొంత సమయం కావాలని ఆయన ఈడీని మెయిల్ ద్వారా కోరారు. ఈ మేరకు అక్టోబర్​ 8న (మంగళవారం) విచారణకు హాజరు కావాల్సిందిగా ఈడీ మరోసారి నోటీసులు జారీచేసింది.