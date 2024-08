ETV Bharat / snippets

మన్యం జిల్లాలో ఏనుగుల దాడి - వృద్ధుడు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Old Man Dead in Elephant Attack ( ETV Bharat )

Old Man Dead in Elephant Attack in Manyam District : మన్యం జిల్లా కొమరాడ మండలం వన్నాంలో ఓ వృద్ధుడిపై ఏనుగుల దాడి చేశాయి. దీంతో వాన శివుడినాయుడు అనే వృద్ధుడు అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. వాగులో స్నానం చేసి వస్తుండగా ఒక్కసారిగా ఏనుగులు అతనిపై దాడికి దిగాయి. అరటితోటలో ఉన్న ఏనుగులను గమనించకుండా రావడంతోనే ఈ ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తుంది. జిల్లాలో తరచుగా ఏనుగులు దాడులు చేస్తుండటంతో ఇప్పటికే పలువురు మృతి చెందారు.