'జగన్​ రెడ్డి హత్యా రాజకీయాలు ఆపేయ్ - ఎన్నికల్లో ఓడినా రక్తచరిత్ర ఆపవా?'

Nara Lokesh Fires On Jagan Over TDP Activist Murder in AP : వైఎస్ జగన్ ఓడిపోయినా రక్త చరిత్ర రాస్తూనే ఉన్నారని టీడీపీ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేశ్ మండిపడ్డారు. ఏపీలోని కర్నూలు జిల్లా వెల్దుర్తి మండలం బొమ్మిరెడ్డిపల్లెకి చెందిన టీడీపీ నేత గౌరీనాథ్ చౌదరిని దారుణంగా హత్య చేయించారని ఆయన ఆరోపించారు. వైఎస్సార్​సీపీ ఫ్యాక్షన్ పాలన వద్దని జనం ఛీకొట్టినా, బాబాయ్‌ని చంపినట్లే జగన్ రెడ్డి జనాన్ని చంపుతున్నారని మండిపడ్డారు. ఇకనైనా జగన్ రెడ్డి హత్యా రాజకీయాలు ఆపకపోతే పరిణామాలు తీవ్రంగా ఉంటాయని హెచ్చరించారు. గౌరీనాథ్ చౌదరి కుటుంబానికి టీడీపీ అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చారు. నిందితులను వదిలే ప్రసక్తే లేదని లోకేశ్​ అన్నారు. వైఎస్సాఆర్​సీపీ ఫ్యాక్షన్​ దాడులకు చెక్​ పెడతామని శాంతిభద్రతలు కాపాడుతామని స్పష్టం చేశారు.