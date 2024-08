ETV Bharat / snippets

కోతుల దాడిలో తీవ్రంగా గాయపడిన బాలుడు

Monkeys Attack on Two Years Boy In NTR District : ఎన్టీఆర్ జిల్లా విసన్నపేట నుంచి రెడ్డిగూడెం వెళ్లే దారిలో రెండున్నర సంవత్సరాల బాలుడు వాడపల్లి రోహిత్​పై కోతులు దాడి చేశాయి. తీవ్రంగా గాయపడ్డ బాలుడిని స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు. కోతులు బాలుడి కుడి కాలుని గాయపరిచాయి. ఈ విధంగా కోతులు దాడి చెయ్యడంతో స్థానికులు భయాందోలనకు గురయ్యారు. సంబందిత అధికారులు తమకు కోతుల బెడద లేకుండా చర్యలు చేపట్టాలని కోరారు. కోతుల కరిస్తే, అలసత్వం ప్రదర్శించొద్దని వైద్యులు పేర్కొన్నారు. బాధితులను వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స చేయించాలని సూచించారు. ఆలస్యం చేస్తే టెటానస్, బాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్, రాబిస్, హెర్పెస్​ బి వైరస్ వంటి ప్రమాదకరమైన ఇన్​ఫెక్షన్స్ సోకే అవకాశాలు ఉన్నాయని వైద్యులు హెచ్చరించారు.