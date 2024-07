ETV Bharat / snippets

18 నెలల పసికందును అమ్మేసిన తండ్రి - 24 గంటల్లో తల్లిఒడికి చేర్చిన పోలీసులు - Man Sells Daughter in Old CIty

By ETV Bharat Telangana Team

Man Sells Daughter for 1 lakh in Old City