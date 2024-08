ETV Bharat / snippets

మనసుంటే మార్గముంటది - 77 ఏళ్ల వయసులో ఇంజినీరింగ్‌లో మాస్టర్స్​

master degree at old age ( ETV Bharat )

Lakshmi Narasimha Shastri Completes Master Degree from IIIT HYD At the Age of 77 : ఆయన వయసు 77 ఏళ్లు. ట్రిపుల్‌ ఐటీ హైదరాబాద్‌ (IIIT Hyd)లో పని చేస్తూ ఇటీవల ఇంజినీరింగ్‌లో మాస్టర్స్‌ డిగ్రీ చేసి చదువుకు వయసుతో పని లేదని నిరూపిస్తున్నారు. ఏపీలోని గుడివాడకు చెందిన ఎస్‌. లక్ష్మీనరసింహ శాస్త్రి ఈ ఘనతను సాధించారు. ట్రిపుల్‌ ఐటీలో కార్యనిర్వాహక ఇంజినీర్‌గా గతంలో పదవీ విరమణ పొందిన అనంతరం కూడా చదువు కొనసాగిస్తున్నారు. ఓ వైపు విధులు నిర్వహిస్తూనే అక్కడే ఎంఎస్‌ పూర్తి చేశారు. ‘ఎర్త్‌క్వేక్‌ ఇంజినీరింగ్‌’లో పరిశోధన పత్రాన్ని సమర్పించి జులై నెలలో పట్టా అందుకున్నారు. ట్రిపుల్‌ ఐటీ ఆలోచన నుంచి ప్రారంభం వరకూ శాస్త్రి ఇంజినీర్‌గా విధులు నిర్వహించారని ట్రిపుల్‌ ఐటీ హైదరాబాద్‌ అధికారులు పేర్కొన్నారు. అత్యుత్తమ ప్రమాణాలతో కూడిన భవనాలు, ప్రయోగశాలలను నిర్మించడంలో కీలకపాత్ర పోషించారు.