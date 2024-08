ETV Bharat / snippets

తిరుమల జేఈవోగా కోస్తాంధ్ర జైళ్లశాఖ రేంజ్‌ డీఐజీ రవికిరణ్​ !

Chance to MR Ravikiran as the JEO of Tirumala Tirupati Devasthanam : తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం జేఈవోగా జైళ్లశాఖలోని కోస్తాంధ్ర రేంజ్‌ డీఐజీ ఎంఆర్‌ రవికిరణ్‌ నియమితులు కానున్నట్లు తెలిసింది. ఇప్పటికే ఆయన ఆ పోస్టు కోసం ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శికి దరఖాస్తు చేసుకోగా, ఈ మేరకు దస్త్రం సిద్ధమైంది. టీటీడీ పరిధిలోని తిరుపతిలో ప్రస్తుతం జేఈవోలుగా వీరబ్రహ్మం, గౌతమి ఉన్నారు. వీరిలో వీరబ్రహ్మం స్థానంలో రవికిరణ్‌ను నియమించే అవకాశం ఉందని సమాచారం. ఇప్పటి వరకు ఐఏఎస్‌లు, ఐఆర్‌ఎస్‌లు, డిఫెన్స్‌ ఎస్టేట్‌ ఆఫీసర్‌ వంటి అధికారులకే టీటీడీలో అవకాశం ఇస్తున్నారు. తాజాగా జైళ్లశాఖ అధికారిని డిప్యుటేషన్‌పై తీసుకొని, నియమించేలా అవకాశం కల్పించి, రవికిరణ్‌కు పోస్టింగ్‌ ఇస్తారని సమాచారం. ఒకటి రెండు రోజుల్లో ఉత్తర్వు జారీ కానున్నట్లు తెలిసింది.