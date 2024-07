High Court Hearing on Petition of GP, SGP and PP Appointments in Courts: న్యాయస్థానాల్లో జీపీ, ఎస్​జీపీ, పీపీల నియామకాల్లో నియమ నిబంధనలు లేవని వాటిని రూపొందించి అమలు చేయాలని న్యాయవాది వాసిరెడ్డి ప్రభునాథ్ దాఖలు చేసిన పిటీషన్​పై హైకోర్టు విచారణ జరిపింది. రాజకీయ పార్టీల ప్రోద్భలంతో ఈ నియామకాలు చేపడుతున్నారని న్యాయవాది కోర్టుకు తెలిపారు. మెరిట్ ఆధారంగా ఈ నియామకాలు చేపట్టడానికి నియమ నిబంధనలు రూపొందించాలని కోర్టును కోరారు. రెండు వారాల్లోగా కౌంటర్ దాఖలు చేయాలని ప్రభుత్వానికి హైకోర్టు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. తదుపరి విచారణ రెండు వారాలకు న్యాయస్థానం వాయిదా వేసింది.