విశాఖలో యూనిటీ మాల్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చర్యలు- బిడ్డింగ్ ప్రక్రియ ప్రారంభం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Government Steps for Construction of Unity Mall in Visakha : విశాఖలో యూనిటీ మాల్ నిర్మాణానికి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. యూనిట్ మాల్ నిర్మాణానికి బిడ్డింగ్ ప్రక్రియను ప్రభుత్వం ప్రారంభించింది. తొమ్మిది మంది సభ్యులతో టెక్నికల్, ఫైనాన్షియల్ ఎవాల్యూషన్ కమిటీని నియమించింది. జౌళి, చేనేత పరిశ్రమల శాఖ కమిషనర్ కమిటీ ఛైర్మన్​గా ఉండనున్నారు. ఫాస్ట్ ట్రాక్ పద్దతిన విశాఖలో యూనిట్ మాల్ నిర్మాణానికి చర్యలు చేపట్టాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.