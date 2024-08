ETV Bharat / snippets

జగన్​లా ఏ ముఖ్యమంత్రీ పరదాలు కట్టుకుని తిరగలేదు: గోనె ప్రకాశరావు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Gone Prakashrao Comments on Jagan ( ETV Bharat )

Former RTC Chairman Gone Prakashrao Comments on Jagan: వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం ప్రజల సమస్యల గురించి పట్టించుకోలేదని ఆర్టీసీ మాజీ చైర్మన్ గోనె ప్రకాశరావు అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఆయన మర్యాదపూర్వకంగా కలిశారు. బంధువులే తనకు తెలియదంటూ సీబీఐ కోర్టులో అబద్దాలు చెప్పిన జగన్ దుర్మార్గుడని ఆయన విమర్శించారు.