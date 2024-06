బాలుడిపై కుక్కల దాడి - అక్కడికక్కడే మృతి

Eight Year Old Boy Attacked and Killed by Stray Dogs: ఎనిమిదేళ్ల బాలుడు బహిరంగ మలవిసర్జనకు వెళ్తుండగా కుక్కలు దాడి చేశాయి. ఈ దాడిలో ఆ బాలుడు అక్కడికక్కడే మరణించాడు. ఈ ఘటన తెలంగాణ రాష్ట్రం సంగారెడ్డి జిల్లా పటాన్​చెరు మండలంలోని ఇస్నాపూర్​లో జరిగింది. దీంతో కుటుంబ సభ్యులు కన్నీటిపర్యంతమయ్యారు. అలాగే ముత్తంగిలో ఏడు నెలల చిన్నారిని కుక్కలు తీవ్రంగా గాయపర్చాయి. దీంతో వెంటనే చిన్నారిని పటాన్​చెరు ఆసుపత్రికి తరలించారు.