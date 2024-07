ETV Bharat / snippets

ఈనెల 16న కలెక్టర్లు, ఎస్పీలతో సీఎం రేవంత్​ మీటింగ్​ - ఈ సమస్యలపైనే ప్రధాన చర్చ?

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth will Meeting with the Collectors ( ETV Bharat )