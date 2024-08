ETV Bharat / snippets

పెట్టుబడుల వేటకు సీఎం రేవంత్ - రేపటి నుంచి యూఎస్, సౌత్ కొరియా టూర్

Published : Aug 2, 2024, 6:53 AM IST

By ETV Bharat Telangana Team

CM Revanth visit US and South Korea ( ETV Bharat )

CM Revanth To Visit US and South Korea : పెట్టుబడులను ఆకర్షించేందుకు సీఎం రేవంత్​రెడ్డి బృందం శనివారం రోజున అమెరికా వెళ్లుతోంది. ఈనెల 3న తెల్లవారుజామున సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, ఐటీశాఖ మంత్రి శ్రీధర్​బాబు, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి శాంతికుమారి, ఆర్థికశాఖ కార్యదర్శి రామకృష్ణరావు, జయేశ్​రంజన్​, ముగ్గురు సెక్యూరిటీ సిబ్బంది, తెలంగాణ రాష్ట్ర ఇండస్ట్రియల్‌ ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్షర్‌ కార్పోరేషన్‌ మేనేజింగ్‌ డైరెక్టర్ విష్ణువర్దన్​రెడ్డి, ప్రభుత్వ ప్రత్యేక కార్యదర్శి అజిత్‌ రెడ్డి, దిల్లీ ప్రభుత్వ పీఆర్వో ఉదయ్​రెడ్డిలతోపాటు ఖైరతాబాద్‌ డీసీసీ అధ్యక్షుడు రోహిన్​రెడ్డిలు అమెరికా వెళ్లుతున్నట్లు సమాచారం.