కెనడీ లూగర్‌ యూత్‌ ఎక్స్‌ఛేంజ్​ కార్యక్రమానికి ఏపీ విద్యార్థి- సీఎం చేయూత

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

CM Helped to Students Selected to Participate in Kennedy Lugar Youth Exchange Program : ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డుకాదని ఓ విద్యార్థి నిరూపించారు. చిన్ననాటి నుంచి చదువులో మెరిట్ సాధించిన తనను విదేశీ విద్య వరించింది. అమెరికాలో నిర్వహించే కెనడీ లూగర్‌ యూత్‌ ఎక్స్‌ఛేంజ్‌ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు సూర్యతేజశ్రీ అర్హత సాధించారు. విషయం తెలుసుకున్న మంత్రి నారా లోకేశ్​ రాష్ట్రం నుంచి ఎంపికైన ఇద్దరిని తమ కార్యాలయానికి పిలిచి అభినందించారు. పేద విద్యార్థుల అభ్యున్నతికి కూటమి ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ తోడ్పాటును ఇస్తుందని భరోసానిచ్చారు.