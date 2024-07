ETV Bharat / snippets

అసెంబ్లీలో కేసీఆర్‌కు ఛాంబర్‌ కేటాయింపు - వాడుకోవడానికి అనుకూలంగా లేదంటూ బీఆర్‌ఎస్‌ అసంతృప్తి

By ETV Bharat Telangana Team

BRS Unhappy With Chamber Allocation ( ETV Bharat )

BRS Unhappy with The Chamber Allotted to KCR : రాష్ట్ర శాసనసభ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సభ ప్రారంభం కాగానే కంటోన్మెంట్‌ మాజీ ఎమ్మెల్యే దివంగత లాస్య నందిత మృతి పట్ల ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి సంతాప తీర్మానం ప్రవేశపెట్టారు. సంతాప తీర్మానం అనంతరం శాసనసభ వాయిదా వేశారు.