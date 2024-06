Boy Dies After Falling Under Tractor Tires in Mahabubabad : మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో విషాద ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాదవశాత్తు ట్రాక్టర్‌ కిందపడి ఓ బాలుడు మృతి చెందాడు. దంతాలపల్లి మండలం దొనకొండ గ్రామానికి చెందిన ఓ వ్యక్తి తన వ్యవసాయ భూమిలో దుక్కిదున్ని ట్రాక్టర్‌ను నిలిపి ఉంచాడు. నిలిపి ఉన్న ట్రాక్టర్‌ను సతీష్‌ ఇంటికి తీసుకెళ్తున్నాడు. దారిలో చిన్నపాటి గుంతను తప్పించే క్రమంలో అదుపుతప్పి ట్రాక్టర్ పెద్ద చక్రం కింద పడి సతీష్‌ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు. కుమారుడి మృతితో తల్లిదండ్రులు గుండెలవిసేలా విలపించారు. మృతుడి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.