పోలింగ్​ కేంద్రం వద్ద బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ నేతల నిరసన - వెనక్కి తగ్గిన పోలీసులు

BJP and BRS Leaders Protest at Polling Center in Warangal : వరంగల్ నగరంలోని ఏవీవీ కళాశాల పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద బీజేపీతో పాటు బీఆర్ఎస్​ నేతలు ఆందోళనకు దిగారు. పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద ఏర్పాటు చేసుకున్న తాత్కాలిక టెంట్లను పోలీసులు తొలగించడంతో ఇరు పార్టీల నేతలు పోలీసుల తీరుపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. అధికార పార్టీ నాయకులు నిబంధనలను తుంగలో తొక్కి 100 మీటర్ల పరిధిలో టెంట్ వేసుకునేందుకు పోలీసులు ఏ విధంగా అనుమతులు ఇచ్చారని ప్రశ్నించారు. ఇరు పార్టీల నాయకులు లేవనెత్తిన సమస్యలతో మట్టేవాడ పోలీసులు చేసేదేమీ లేక అధికార పార్టీ ఏర్పాటు చేసిన టెంట్​ను తొలగించారు. కాశీబుగ్గలోని వివేకానంద కళాశాలలో పోలింగ్ కేంద్రం వద్ద కాంగ్రెస్ పార్టీ శ్రేణులు నగదు పంపిణీ చేస్తున్నారని బీజేపీ నేతలు ఎన్నికల అధికారులకు ఫిర్యాదు చేశారు