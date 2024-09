ETV Bharat / snippets

వరద ముంపులోనే మహిళ ప్రసవం - తల్లీబిడ్డను కాపాడిన పోలీసు కమిషనర్​

Police Saved Mother and Child ( ETV Bharat )

Police Rescued From Born Baby And Mother in Floods : విజయవాడ అజిత్‌సింగ్‌ నగర్ డాబా కొట్ల సెంటర్ వద్ద వరద ముంపులో ఓ మహిళ ప్రసవించింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీస కమీషనర్ రాజశేఖర్ బాబు స్వయంగా బోటులో వెళ్లి తల్లీబిడ్డను క్షేమంగా బయటకు తీసుకొచ్చి సురక్షిత ప్రాంతానికి తరలించారు. అప్పుడే జన్మించిన బిడ్డని సురక్షితంగా బయటకు తీసుకొచ్చిన అధికార యంత్రాంగానికి ప్రజలు అభినందనలు తెలిపారు. ముంపు ప్రాంతాల్లో చిక్కుకున్న వారిని ఎన్డీఆర్​ఎఫ్​ బృందాలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలిస్తున్నాయి.