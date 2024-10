ETV Bharat / snippets

ఒకప్పటి సీపీ నేటి ఎమ్మెల్యే - సీపీగా పనిచేసిన ప్రాంతానికే ఎమ్మెల్యేగా తిరిగివచ్చి

Once a police Officer is now an MLA ( ETV Bharat )

Once a police Officer He is now an MLA : ఏ జిల్లాలో అయితే పోలీస్​ కమిషనర్​గా సేవలందించారో అదే జిల్లాకు ఎమ్మెల్యేగా వస్తే ఆ కిక్కే వేరుకదా. అలాంటి ఘటనే ఇక్కడ కూడా జరిగింది. వివరాలివే నిజామాబాద్​ పోలీస్​ కమిషనర్​గా కేఆర్​ నాగరాజు 2023 మార్చి 31 వరకు పని చేసి ఇక్కడే ఉద్యోగ విరమణ పొందారు. అనంతరం నవంబర్​ నెలలో జరిగిన శాసనసభ ఎన్నికల్లో వరంగల్​ జిల్లా వర్దన్నపేట నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. శుక్రవారం నిజామాబాద్​ జిల్లాలో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. నాడు సీపీగా సేవలందించి నేడు ఎమ్మెల్యేగా వచ్చారు.