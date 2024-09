ETV Bharat / snippets

రైల్వే ట్రాక్​పై ఓ వ్యక్తి వింత చేష్టలు- రాళ్లను వరుసగా ట్రక్​పై పెట్టి గేట్​మెన్​తో గొడవ

By ETV Bharat Telangana Team

STONES ON THE TRACK IN NIZAMABAD ( ETV Bharat )