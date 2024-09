ETV Bharat / snippets

బ్యాటరీ ఛార్జ్​ చేస్తుండగా ఎలక్ట్రిక్ బైక్​లో​ మంటలు - చూస్తుండగానే!

By ETV Bharat Telangana Team

Fire Accident in Electric vehicle : కుత్బుల్లాపూర్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని సూరారం చౌరస్తాలో గల ఆదిత్య మెడికల్ షాప్ ఎదుట నిలిపి ఉంచిన ఎలక్ట్రిక్​ బైక్​లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో బైక్​ పూర్తిగా దగ్ధమైంది. పక్కనే ఉన్న మెడికల్ షాపునకు మంటలు అంటుకున్నాయి. మంటల ధాటికి షాపు ముందు భాగం కొంతమేర దెబ్బతింది. షాపు ముందు భాగంలో ఉన్న మెడికల్​కు సంబంధించిన మందులు కాలిపోయాయి. ఈ ప్రమాదంతో కొద్దిసేపు రోడ్డుపై ట్రాఫిక్​ జామ్ కాగా, వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం కలిగింది. ప్రమాద స్థలానికి చేరుకున్న ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు. ఎలక్ట్రిక్ వాహనం బ్యాటరీ ఛార్జ్ చేస్తుండగా మంటలు చెలరేగాయని ప్రత్యక్షసాక్షులు చెప్పారు.ETV Bharat FIRE IN ELECTRIC SCOOTY FIRE ACCIDENT IN MEDCHAL DISTRICT