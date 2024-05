ETV Bharat / snippets

'T20 క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్​'గా సూర్య- వరుసగా రెండోసారి వరించిన అవార్డ్

By ETV Bharat Telugu Team Published : May 30, 2024, 7:14 AM IST | Updated : May 30, 2024, 9:37 AM IST

SKY T20 Cricketer ( Source: Getty Images )

ICC T20 Cricketer Of The Year: టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు 2024 'టీ20 క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్'​గా ఎంపికయ్యాడు. 2023లో టీ20 ఫార్మాట్​లో సూర్య ప్రదర్శనకుగాను అతడికి ఈ ఆవార్డు వరించింది. గతేడాది 17 ఇన్నింగ్స్​ల్లో సూర్య 155.95 స్ట్రైక్ రేట్​తో 733 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాకుండా ఐసీసీ టీ20 టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జట్టుకు కెప్టెన్​గా కూడా ఎంపికయ్యాడు. దీంతో ఐసీసీ క్యాప్ అండ్ అవార్డ్​తో దిగిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బుధవారం షేర్ చేశాడు. కాగా, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును వరుసగా రెండోసారి అందుకోవడం విశేషం. ఇక, టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లోనూ సూర్య నెం.1 స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ప్రస్తుతం 861 రేటింగ్స్​లో సూర్య టాప్​ పొజిషన్​లో ఉన్నాడు. కాగా, ప్రస్తుతం అతడు టీ20 వరల్డ్​కప్​కు సన్నద్ధమవుతున్నాడు. టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు టీమ్ఇండియా బృందంతో ఇప్పటికే అమెరికా చేరుకున్నాడు.

ICC T20 Cricketer Of The Year: టీమ్ఇండియా స్టార్ బ్యాటర్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ అరుదైన ఘనత సాధించాడు. అతడు 2024 'టీ20 క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్'​గా ఎంపికయ్యాడు. 2023లో టీ20 ఫార్మాట్​లో సూర్య ప్రదర్శనకుగాను అతడికి ఈ ఆవార్డు వరించింది. గతేడాది 17 ఇన్నింగ్స్​ల్లో సూర్య 155.95 స్ట్రైక్ రేట్​తో 733 పరుగులు చేశాడు. అంతేకాకుండా ఐసీసీ టీ20 టీమ్ ఆఫ్ ది ఇయర్ జట్టుకు కెప్టెన్​గా కూడా ఎంపికయ్యాడు. దీంతో ఐసీసీ క్యాప్ అండ్ అవార్డ్​తో దిగిన ఫొటో ఒకటి సోషల్ మీడియాలో బుధవారం షేర్ చేశాడు. కాగా, ఈ ప్రతిష్ఠాత్మక అవార్డును వరుసగా రెండోసారి అందుకోవడం విశేషం. ఇక, టీ20 ర్యాంకింగ్స్​లోనూ సూర్య నెం.1 స్థానంలో కొనసాగుతున్నాడు. ప్రస్తుతం 861 రేటింగ్స్​లో సూర్య టాప్​ పొజిషన్​లో ఉన్నాడు. కాగా, ప్రస్తుతం అతడు టీ20 వరల్డ్​కప్​కు సన్నద్ధమవుతున్నాడు. టోర్నీలో పాల్గొనేందుకు టీమ్ఇండియా బృందంతో ఇప్పటికే అమెరికా చేరుకున్నాడు.

Last Updated : May 30, 2024, 9:37 AM IST