ETV Bharat / snippets

జింబాబ్వే పర్యటనలో మార్పులు - ఐపీఎల్లో అదరగొట్టిన ప్లేయర్స్​కు ఛాన్స్​

By ETV Bharat Telugu Team

India VS Zimbabwe T20 Team Squad ( source The Associated Press )