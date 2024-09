ETV Bharat / snippets

'J&K డెవలప్​మెంట్​ బడ్జెట్​, మీరు IMFను అడిగే డబ్బుల కంటే రెట్టింపు'- ఐరాసలో పాక్​ పరువు తీసిన ఇండియా!

By ETV Bharat Telugu Team

Kshitij Tyagi on Jammu and Kashmir ( Associated press )