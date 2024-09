ETV Bharat / snippets

ఫ్రాన్స్ నూతన ప్రధానిగా మిషెల్ బార్నియెర్​

By ETV Bharat Telugu Team

Michel Barnier Named By Macron As New French Prime Minister : ఫాన్స్​ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్​, దేశ నూతన ప్రధానిగా మిషెల్ బార్నియర్​ను ఎంపిక చేశారు. ఈ విధంగా ఫ్రాన్స్​ పార్లమెంట్​ మధ్యంతర ఎన్నికల తరువాత ఏర్పడిన ప్రతిష్టంభనకు మెక్రాన్ ముగింపు పలికారు. 73 ఏళ్ల బార్నియెర్​ తాత్కాలిక ప్రభుత్వం నడుపుతున్న గాబ్రియెల్ అట్టల్ నుంచి ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరిస్తారు. మిషెల్ బార్నియర్ ఇంతకు ముందు యూరోపియన్ యూనియన్ తరఫున బ్రెగ్జిట్ సంధానకర్తగా పనిచేశారు.