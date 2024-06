ETV Bharat / snippets

పాలస్తీనియన్ల గుడారాలపై ఇజ్రాయెల్ దాడి - 25 మంది మృతి, 50మందికి గాయాలు

Published : Jun 22, 2024, 7:15 AM IST

By ETV Bharat Telugu Team

Israeli Attack On Tent Camps at Rafah ( Associated Press )