'దేవుడు తప్ప నన్ను ఎవరూ పోటీ నుంచి తప్పించలేరు!' - బైడెన్​

Biden Says Only 'Lord Almighty' Can Drive Him Out Of Race : అట్లాంటాలో డొనాల్డ్ ట్రంప్​తో జరిగిన మొదటి అధ్యక్ష చర్చలో వెనుకబడడంపై యూఎస్ ప్రెసిడెంట్​ జో బైడెన్​ స్పందించారు. ఆ రోజు తాను అనారోగ్యంతో ఉన్నానని, అప్పటికే బాగా అలసిపోయానని, అది ఒక 'చెడ్డ రాత్రి' అని పేర్కొన్నారు. అయితే తనను దేవుడు తప్ప మరెవరూ అధ్యక్ష ఎన్నికల పోటీ నుంచి తప్పించలేరని, తన గెలుపును అడ్డుకోలేరని నొక్కి చెప్పారు.