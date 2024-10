ETV Bharat / snippets

SBI అరుదైన ఘనత - దేశంలోనే అత్యుత్తమ బ్యాంక్‌గా అవార్డ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

SBI named Best Bank In India For 2024 : ప్రభుత్వ రంగ బ్యాంకింగ్‌ దిగ్గజం స్టేట్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ ఇండియా (ఎస్‌బీఐ) అరుదైన ఘనత సాధించింది. అమెరికాకు చెందిన గ్లోబల్‌ ఫైనాన్స్‌ మ్యాగజైన్‌ - ఎస్‌బీఐను భారత్‌లోనే అత్యత్తమ బ్యాంక్‌గా ఎంపిక చేసింది. వాషింగ్టన్‌లో ఐఎంఎఫ్‌, ప్రపంచ బ్యాంకు సమావేశం జరిగింది. ఇందులో భాగంగా 31వ వార్షిక ఉత్తమ బ్యాంక్‌ అవార్డుల కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఎస్‌బీఐను ఇండియాలోనే అత్యుత్తమ బ్యాంక్‌గా గుర్తిస్తూ పురస్కారాన్ని ప్రదానం చేశారు. కస్టమర్లకు నమ్మకమై సేవలు అందించి, వారి నమ్మకాన్ని గెలుచుకోవడంలో తమ బ్యాంక్‌ ముందంజలో ఉందని ఎస్‌బీఐ పేర్కొంది. ఎస్‌బీఐ ఛైర్మన్‌ చల్లా శ్రీనివాసులు శెట్టి ఈ పురస్కారాన్ని అందుకున్నారని ఈ దిగ్గజ బ్యాంక్‌ ఓ ప్రకటనలో తెలిపింది.