ETV Bharat / snippets

బోరుబావి నుంచి సురక్షితంగా బయటపడ్డ బాలిక - 18 గంటల రెస్క్యూ ఆపరేషన్ సక్సెస్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Girl Falls Into Borewell In Rajasthan ( ANI )

Two Year Old Girl Falls Into Borewell : రాజస్థాన్‌లోని దౌసా జోధుపుర గ్రామంలో బోరుబావిలో పడిపోయిన బాలిక ఎట్టకేలకు సురక్షితంగా బయటపడింది. 18 గంటలపాటు శ్రమించిన అధికారులు క్రేన్‌లు, బుల్డోజర్ల సాయంతో బాలికను బయటకు తీసుకొచ్చారు. వెంటనే ఆ బాలికను ఆసుపత్రికి తరలించారు.