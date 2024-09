ETV Bharat / snippets

వాయుసేన కొత్త చీఫ్‌గా అమర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌

By ETV Bharat Telugu Team

Air Marshal Amar Preet Singh Appointed As Next Chief Of Air Staff : భారత వైమానిక దళం (ఐఏఎఫ్‌) కొత్త అధిపతిగా ఎయిర్‌ మార్షల్‌ అమర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ నియమితులయ్యారు. ప్రస్తుతం ఆయన వాయుసేనకు ఉప అధిపతిగా ఉన్నారు. వాయుసేన అధిపతి మార్షల్‌ వివేక్‌ రామ్‌ చౌదరీ పదవీకాలం సెప్టెంబరు 30న ముగియనుంది. అందువల్ల తదుపరి చీఫ్‌గా అమర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ను నియమిస్తున్నట్లు రక్షణశాఖ శనివారం ప్రకటించింది. 1964 అక్టోబరు 27న జన్మించిన అమర్‌ప్రీత్‌ సింగ్‌ 1984లో ఫైటర్‌ పైలట్‌గా భారత వైమానిక దళంలో చేరారు.