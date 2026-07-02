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'అక్కడ సీసీ కెమెరాలు లేవు - మేమేమీ చేయలేం!' : యాక్సిడెంట్ కేసులు మూసేస్తున్న పోలీసులు

హైదరాబాద్​ - విజయవాడ నేషనల్ హైవేపై యాక్సిడెంట్లు - సీసీ కెమెరాలు లేవంటూ నిందితులను పట్టుకోని పోలీసులు - దేశంలో అత్యధిక సీసీ కెమెరాలున్న హైదరాబాద్​లో విస్తుపోయే పరిస్థితులు

Polices Excues On CCTV Cameras
Polices Excues On CCTV Cameras (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 2, 2026 at 10:54 AM IST

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Polices Excues On CCTV Cameras : ఎప్పుడూ రద్దీగా ఉండే ప్రాంతాల్లో యాక్సిడెంట్ జరిగితే నిందితులను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు కారణాలు చెబుతున్నారు. ఇలాంటి ఘటనే వనస్థలిపురం ఆటోనగర్​ పరిధిలో వెలుగులోకి వచ్చింది. బైక్​పై వెళ్తున్న ఓ ప్రైవేట్ ఉద్యోగిని కారు ఢీకొట్టింది. డ్రైవర్​ పరారయ్యాడు. బాధితుడి కుటుంబ సభ్యులు వనస్థలిపురం పోలీస్​స్టేషన్​లో ఫిర్యాదు చేయగా కేసు నమోదైంది.

వారం తర్వాత కేసు పురోగతి ఎక్కడి వరకు వచ్చిందని పోలీసులను అడిగారు. వారు యాక్సిడెంట్ జరిగిన ప్రాంతంలో సీసీ కెమెరాలు లేవని, నిందితులను గుర్తించడం కష్టమని కొన్నిరోజుల వరకు సాగదీశారు. పదే పదే అడుగుతూ ఉండటం వల్ల ఒక కారు ఢీకొట్టినట్లు గుర్తించామని, అది గల్లీల్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కనిపించడం లేదని సమాధానమిచ్చారు. అత్యంత రద్దీగా ఉండే హైదరాబాద్ నుంచి విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై జరిగిన ప్రమాదంలోనే ఇలాంటి నిర్లక్ష్యంతో కూడిన ఘటనలు ఉంటే, మిగిలిన ప్రాంతాల్లో ఎలా ఉంటుందో ఆలోచించడానికి చాలా ఇబ్బందికరంగా ఉంది.

కెమెరాల పాత్ర చాలా కీలకం : దొంగతనాలు, చైన్​ స్నాచింగ్​లను నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సీసీ కెమెరాలు కీలకమైనవి. అలాంటిది యాక్సిడెంట్ అయిన చోట సీసీ కెమెరాలు లేకపోవడాన్ని కారణంగా చూపించడం విమర్శలకు దారి తీస్తోంది. నిందితులను పట్టుకోవడానికి పోలీసులు సీసీ కెమెరాల ఆధారంగా వెంటాడుతున్నారు కానీ, ఇతర ఆధారాల సేకరణపై దృష్టి సారించడం లేదు. చాలా వరకు దారిపై మహిళలను వేధింపులకు గురి చేసినా, రోడ్డు ప్రమాదాలు తదితర కేసుల్లో సీసీ కెమెరాలు పని చేయడం లేదని దర్యాప్తు అటకెక్కిస్తున్నట్లు తరచుగా ఫిర్యాదులందుతున్నాయి. రోడ్డు ప్రమాదాల కేసుల్లో వాహనదారుపై కేసు నమోదు చేస్తే విచారణ అనంతరం బాధితుడు బీమా పరిహారం పొందే అవకాశం ఉంటుంది. ఇవేమీ పట్టించుకోకుండా సీసీ కెమెరాల్లేకపోవడంతో వాహనం చిక్కడం లేదని సమాధానాలిస్తూ బాధితుల్ని కంటతడి పెట్టిస్తున్నారు.

సీసీ కెమెరాలతో మసకబారుతున్న ప్రతిష్ట : సీసీ కెమెరాలు లేకపోయినా, అవి పనిచేయకపోయినా కేసుల దర్యాప్తు అంతంత మాత్రంగానే సాగుతుంది. నిందితులను ఎవరూ గుర్తించే పరిస్థితులు కనిపించడం లేదు. దేశంలోనే అత్యధికంగా సీసీ కెమెరాలున్న నగరంగా రికార్డుకెక్కిన హైదరాబాద్ వంటి నగరాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు ఉండటం విస్తుగొలుపుతోంది. ఓ పక్క తెలంగాణ పోలీసులు అత్యుత్తమ విధానాలను అవలంభిస్తూ ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. కానీ మరో పక్క సీసీ కెమెరాలు లేవనే కారణంతో కేసుల్ని పక్కన పెట్టేయడం మొత్తం పోలీసు శాఖ ప్రతిష్టనే మసకబారుస్తోంది.

కెమెరాల నిర్వహణ బాధ్యత ఎవరిది? : ప్రస్తుతం జరుగుతున్న ప్రమాదాల పరిస్థితులకు సీసీ కెమెరాల బాధ్యత ఎవరిదనేది ఒక పెద్ద ప్రశ్నగా మారుతోంది. రాష్ట్రంలో మొత్తంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో 32 శాతం మాత్రమే పని చేస్తున్నాయని డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ ఇటీవల చెప్పిన విషయం పరిస్థితికి అద్దం పడుతుంది. ప్రైవేటు సంస్థలు, కాలనీ సంఘాలు పోలీసుల ప్రోత్సాహంతో వేల కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసుకున్నా, మరమ్మతులు వచ్చినపుడు మాత్రం పట్టించుకోవడం లేదు. పరిస్థితిని గమనించిన నగర సీపీ సజ్జనార్ ఐస్​ బృందాల ద్వారా 4,769 కెమెరాలకు మరమ్మతులు చేయించి పునర్వినియోగానికి తెచ్చారు.

వాహనాలు నడిపించే వారు పాటించాల్సిన జాగ్రత్తలు :

  • అత్యంత వేగంగా వాహనాన్ని నడపరాదు.
  • రోడ్డుపై వాహనానికి, వాహనానికి మధ్య దూరాన్ని పాటించాలి.
  • ఫోన్​ మాట్లాడుతూ, మద్యం సేవిస్తూ వాహనాలను నడపరాదు.
  • కుటుబంతో గొడవలయ్యాక, సరదా కోసం వాహనాలు నడపరాదు. నిర్దేశిత వేగంతో వెళ్లడమే మంచిది.
  • రోడ్లపై స్టంట్లు, ఆక్టింగ్ లాంటివి చేయరాదు.
  • మైనర్లకు ద్విచక్ర వాహనాలు, కార్లు వంటివి నడపడానికి ఇవ్వరాదు.

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POLICE DELAY IN ACCIDENTS
PRECAUTION FOR STOP ACCIDENTS
WHY POLICE NOT TAKE ACTION ACCIDENT
యాక్సిండెట్లకు సీసీ కెమెరాలు
POLICES EXCUES ON CCTV CAMERAS

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