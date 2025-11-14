విజయవాడలో పట్టపగలు నడిరోడ్డుపై దారుణం - భార్య గొంతు కోసి చంపిన భర్త
ప్రేమించి పెళ్లి - రెండేళ్ల తర్వాత గొడవలు - విడివిడిగా బతకాలని నిర్ణయం - ఆపై అనుమానంతో భార్యను దారుణంగా చంపేసిన భర్త
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 14, 2025 at 10:58 AM IST
Husband Kills Wife with Knife on Crime Case in Vijayawada: వారిద్దరూ ఒకరినొకరు ఇష్టపడ్డారు. కలిసి బతకాలని పెద్దల్ని ఒప్పించి మరీ పెళ్లి చేసుకున్నారు. రెండేళ్లు సాఫీగా గడిచాక సంసారంలో అపార్థాలు ప్రారంభమయ్యాయి. అంతే విడిపోదామని నిర్ణయించుకున్నారు. ఎవరి ఇళ్లకు వారు పరిమితమయ్యారు. విభేదాలు తారాస్థాయికి చేరుకున్నాయి. అనుమానం పెనుభూతమై ఓ వ్యక్తి భార్యను విచక్షణారహితంగా నరికి చంపేశాడు. అసలు ఏం జరిగిందంటే?
పట్టపగలు అందరూ చూస్తుండగానే ఓ వ్యక్తి కత్తితో భార్య గొంతు కోశాడు. విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి చంపేశాడు. అడ్డుకోబోయిన జనాలను బెదిరించాడు. ముందుకు వస్తే చంపేస్తానని హెచ్చరించే సరికి వారంతా చేష్టలుడిగి చూస్తుండిపోయారు. నిన్న (గురువారం) మధ్యాహ్నం జరిగిన ఈ హత్యతో విజయవాడ ఉలిక్కి పడింది. స్థానిక దుర్గా అగ్రహారానికి చెందిన దీపాల విజయ్ (40) నూజివీడుకు చెందిన మట్టకొయ్య సరస్వతి (30)ని ప్రేమించాడు. వీరిద్దరూ 2022లో పెళ్లి చేసుకున్నారు.
భర్త భవానీపురంలోని ఒక ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో టెక్నీషియన్గా, భార్య సూర్యారావుపేటలోని ఓ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తున్నారు. వీరికి రెండు ఏళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. విభేదాల కారణంగా ఏడాదిన్నరగా విడిగా ఉంటున్నారు. సరస్వతి రోజూ నూజివీడు నుంచి ఆసుపత్రికి వచ్చి వెళ్తున్నారు. రోజూలాగే గురువారం ఉదయం 8 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం 2 గంటల వరకు విధులకు హాజరయ్యారు.
మధ్యాహ్నం 2.15 గంటలకు ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు రాగానే అక్కడే మాటు వేసిన విజయ్ ఒక్కసారిగా ఆమె పై కత్తితో దాడి చేశాడు. కత్తితో మెడపై, గొంతుపై పొడిచాడు. తీవ్ర గాయాలతో ఆమె అక్కడికక్కడే కుప్పకూలిపోయారు. అక్కడే ఉన్న జనం అతడిని అడ్డుకునేందుకు ప్రయత్నించగా కత్తితో బెదిరించాడు. రక్తపు మడుగులో పడిన భార్య విలవిల్లాడుతుండగా ప్రాణాలు విడిచే వరకు కూడా విజయ్ కత్తితో అక్కడే నిలుచున్నాడు.
ఇంతలో అక్కడకు చేరుకున్న సూర్యారావుపేట సీఐ అహ్మద్ అలీ, ఇతర పోలీసు సిబ్బంది విజయ్ను మాటల్లో పెట్టి ఒక్కసారిగా చుట్టుముట్టారు. స్థానికుల సాయంతో చాకచక్యంగా కత్తిని లాక్కున్నారు. నిందితుడిని స్టేషన్కు తీసుకెళ్లారు. మృతదేహాన్ని పోస్ట్మార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పెళ్లైన తర్వాత సరస్వతిపై అనుమానంతో విజయ్ తరచూ గొడవకు దిగేవాడని, దీంతో ఆమె నూజివీడులో పోలీసులకు భర్తపై ఫిర్యాదు చేసినట్లు సమాచారం.
'సరస్వతి సొంతూరు నూజివీడు. వీరిద్దరూ 2022లో ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. వీరికి రెండేళ్ల కుమారుడు ఉన్నాడు. భర్త భవానీపురంలో ఏ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రిలో టెక్నీషియన్గా చేస్తున్నాడు. ఆమె సూర్యారావుపేటలోని ఓ ఆసుపత్రిలో నర్సుగా పని చేస్తుంది. విభేదాల కారణంగా ఏడాదిన్నర నుంచి విడిగా ఉంటున్నారు. ఆమె బాబుతో కలిసి ఒంటరిగా నివాసిస్తుంది. ఆమె విధులు పూర్తి చేసుకుని మధ్యాహ్నం 2 గంటల సమయంలో బయటకు రాగానే ఆమెపై కత్తితో దాడి చేశాడు. స్థానికుల సమాచారం ఇవ్వడంతో పోలీసులు వెంటనే ఇక్కడికి వచ్చారు. మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్త ఆసుపత్రికి తరలించారు. నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.' -పావన్ కుమార్, సౌత్ జోన్ ఏసీపీ, విజయవాడ
