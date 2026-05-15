ఇంటర్వ్యూకు రావాలని కాల్ లెటర్లు - తీరా వచ్చాక అభ్యర్థులకు షాక్
ఆయుష్మాన్ భారత్ ఉద్యోగాల పేరుతో ఫేక్ మెయిల్స్ - ఇంటర్వ్యూల కోసం మంగళగిరి 108 ప్రధాన కార్యాలయానికి క్యూ కట్టిన అభ్యర్థులు - తాము ఎలాంటి లెటర్లు పంపలేదన్న యాజమాన్యం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 15, 2026 at 3:59 PM IST
Fake 108 Jobs Scam : నిరుద్యోగుల ఆశలతో కొందరు కేటుగాళ్లు దారుణంగా ఆడుకున్నారు. వైద్య ఆరోగ్య శాఖ పరిధిలోని '108' అంబులెన్స్ సర్వీసుల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారీ మోసానికి పాల్పడ్డారు. నకిలీ ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్లు పంపి నిరుద్యోగులను నట్టేట ముంచారు. ఈ నకిలీ మెయిల్స్, పోస్టులను చూసి నిజమేనని నమ్మిన వందలాది మంది అభ్యర్థులు తీవ్రంగా నష్టపోయారు. ఈ మోసానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నోటిఫికేషన్ వచ్చింది అప్పుడే : 2022 సంవత్సరంలో ఆయుష్మాన్ భారత్ పథకం కింద ఓ ఉద్యోగ నోటిఫికేషన్ వెలువడింది. అందులో హెల్త్ ప్రొవైడర్లు, నర్సులు, ఫార్మాసిస్టుల పోస్టులు భర్తీ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఆ సమయంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ జిల్లాలకు చెందిన నిరుద్యోగులు ఈ పోస్టుల కోసం భారీ సంఖ్యలో దరఖాస్తులు చేసుకున్నారు.
పక్కాగా నకిలీ కాల్ లెటర్లు : తాజాగా దరఖాస్తుదారులకు అఫీషియల్గా అనిపించేలా మెయిల్స్ వచ్చాయి. కొందరికి రిజిస్టర్ పోస్ట్ ద్వారా కూడా ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్లు అందాయి. ఈ నెల 15వ తేదీన ఇంటర్వ్యూలకు హాజరు కావాలని ఆ లేఖల్లో స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు. అవి చూసి నిరుద్యోగులు ఎంతో సంతోషపడ్డారు. ఉద్యోగం వస్తుందన్న ఆశతో ఇంటర్వ్యూలకు సిద్ధమయ్యారు. సర్టిఫికెట్లు అన్నీ పట్టుకుని వచ్చారు. తీరా వచ్చాక వారికి షాక్ తగిలింది.
"నేను ల్యాబ్ టెక్నీషియన్ జాబ్ కోసం ఇక్కడికి వచ్చాను. మాకు మొదట మెయిల్ ద్వారా, ఆ తర్వాత పోస్టల్ ద్వారా అక్నాలెడ్జ్మెంట్ వచ్చింది. తీరా ఇక్కడికి వస్తే ఇది ఫేక్ న్యూస్ అంటున్నారు. మేము 2022లో అప్లై చేశాం. ఆ డేటా కచ్చితంగా ఇక్కడి నుంచే వెళ్లి ఉండాలి. మా ఈ-మెయిల్ అనేది ఇంట్లో వాళ్లు కూడా కరెక్ట్గా చెప్పలేరు. అలాంటిది వాళ్లకు ఎలా తెలిసింది? వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ తరఫున ఆయుష్మాన్ భారత్లో ఔట్ సోర్సింగ్ జాబ్స్ అని చెప్పి మాకు ఈ రిక్రూట్మెంట్ పంపించారు. దానికి సంబంధించిన డాక్యుమెంట్స్ తీసుకుని ఇక్కడికి వస్తే ఫేక్ అంటున్నారు. రాష్ట్రం నలుమూలల నుంచి చాలా మంది వచ్చారు. ఎంతో డబ్బులు ఖర్చు చేసి ఇక్కడికి వచ్చి మోసపోయాం." - చెంచు మురళి, బాధితుడు, తిరుపతి జిల్లా
మంగళగిరిలో చేదు అనుభవం : ఈ మెయిల్స్, పోస్టు ద్వారా వచ్చిన లేఖలను పట్టుకుని అభ్యర్థులంతా శుక్రవారం ఉదయం గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరిలోని 108 ప్రధాన కార్యాలయానికి చేరుకున్నారు. కానీ అక్కడికి వెళ్లాక వారికి ఊహించని షాక్ తగిలింది. అసలు తాము ఎలాంటి ఉద్యోగ నియామక పత్రాలు, ఇంటర్వ్యూ కాల్ లెటర్లు ఎవరికీ పంపలేదని 108 సిబ్బంది తేల్చి చెప్పారు. "2022లో దరఖాస్తు చేసుకుంటే, 2026లో ఉద్యోగ నియామకాలకు లేఖలు ఎలా పంపిస్తాం?" అని సిబ్బంది అభ్యర్థులను ప్రశ్నించారు. ఈ ఇంటర్వ్యూలతో తమకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేశారు.
"నాకు మెయిల్లో మెసేజ్ రావడంతో విజయనగరం నుంచి ఎంతో దూరం ప్రయాణించి ఇక్కడికి వచ్చాను. ఇక్కడికి వస్తే ఇదంతా ఫేక్ అని చెబుతున్నారు. నేను 2026 మార్చిలో అప్లై చేశాను. అసలు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామని వస్తే కనీసం లోపలికి వెళ్లి అధికారులతో ఎవరితోనైనా మాట్లాడదాం అన్నా కూడా పంపించడం లేదు. బయటే ఆపేస్తున్నారు." - మహేశ్వరి, బాధితురాలు, విజయనగరం జిల్లా
కన్నీరుమున్నీరైన బాధితులు : సిబ్బంది మాటలు విన్న అభ్యర్థులు ఒక్కసారిగా అవాక్కయ్యారు. తాము మోసపోయామని గ్రహించి ఆవేదనకు గురయ్యారు. కొందరు కన్నీటి పర్యంతమయ్యారు. నిరుద్యోగులైన తాము ఎంతో కష్టపడి, అప్పులు చేసి మరీ దూర ప్రాంతాల నుంచి వచ్చామని వాపోయారు. తమ వ్యక్తిగత వివరాలు, ఈ-మెయిల్ ఐడీల డేటా అసలు బయటకు ఎలా లీక్ అయ్యిందని అభ్యర్థులు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
