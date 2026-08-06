'డీఎస్సీ' రగడ - విజయవాడ, యాడికిలో టీడీపీ Vs వైఎస్సార్సీపీ - ఉద్రిక్తత
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా డీఎస్సీ నియామకాల వ్యవహారంపై కొనసాగుతున్న రాజకీయ రగడ - డీఎస్సీ అక్రమాలపై సీబీఐ విచారణ కోరుతూ వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలు - వైఎస్సార్సీపీ రిలే దీక్షల శిబిరాన్ని తొలగించిన ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 12:58 PM IST
YSRCP TDP clash DSC appointments in AP : రాష్ట్రంలో డీఎస్సీ నియామకాల వ్యవహారం రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. డీఎస్సీలో అవకతవకలు జరిగాయంటూ ప్రతిపక్ష వైఎస్సార్సీపీ ఆందోళనలకు దిగుతుండగా, అధికార టీడీపీ శ్రేణులు వారిని అడ్డుకుంటున్నాయి. దీంతో పలుచోట్ల ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. తాజాగా విజయవాడతో పాటు అనంతపురం జిల్లా యాడికిలో ఇరు పార్టీల శ్రేణులు ముఖాముఖి తలపడటంతో వాతావరణం వేడెక్కింది.
విజయవాడలో ఉద్రిక్తత : ఎన్టీఆర్ జిల్లా విజయవాడ సెంట్రల్ నియోజకవర్గంలో రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. డీఎస్సీ నియామకాల్లో పెద్ద ఎత్తున అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు ఆందోళనకు దిగాయి. ముత్యాలంపాడులోని గవర్నమెంట్ ప్రెస్ వద్ద రిలే నిరాహార దీక్షల శిబిరాన్ని ఏర్పాటు చేశాయి. ఈ వ్యవహారంపై సీబీఐ విచారణ జరిపించాలని డిమాండ్ చేస్తూ ధర్నా చేపట్టాయి.
ధర్నా చౌక్ వదిలేసి ఇక్కడెందుకు? : వైఎస్సార్సీపీ దీక్షల గురించి సమాచారం అందుకున్న స్థానిక టీడీపీ ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమామహేశ్వరరావు రంగంలోకి దిగారు. తన అనుచరులతో కలిసి నేరుగా దీక్షా శిబిరం వద్దకు చేరుకున్నారు. నిరసనలు, ఆందోళనల కోసం ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా 'ధర్నా చౌక్'ను కేటాయించిందని ఆయన గుర్తు చేశారు. ఆ ప్రాంతాన్ని వదిలేసి, ప్రజలకు ఇబ్బంది కలిగించేలా ఇక్కడ అనధికారికంగా టెంట్లు వేసి ధర్నాకు ఎలా దిగుతారంటూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై ఆయన ధ్వజమెత్తారు.
పోలీసుల ఎంట్రీ : ఈ క్రమంలో ఎమ్మెల్యే బొండా ఉమా ఆధ్వర్యంలో టీడీపీ కార్యకర్తలు వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు వేసిన దీక్షా టెంట్లను తొలగించారు. దీక్షా శిబిరాన్ని తొలగించే ప్రయత్నం చేయడంతో ఇరువర్గాల మధ్య వాగ్వివాదం, తోపులాట జరిగింది. పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారడంతో పోలీసులు వెంటనే రంగ ప్రవేశం చేశారు. ఇరువర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చేందుకు యత్నించారు. ముత్యాలంపాడు పరిసర ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా భారీగా పోలీసులను మోహరించారు.
యాడికిలో పోటాపోటీ నిరసనలు : మరోవైపు అనంతపురం జిల్లా యాడికి మండల కేంద్రంలోనూ డీఎస్సీ వివాదం రగడ సృష్టించింది. నియామకాల్లో అక్రమాలు జరిగాయని ఆరోపిస్తూ వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు అక్కడ దీక్షకు దిగారు. అయితే, ఈ కార్యక్రమానికి ఎలాంటి అధికారిక అనుమతి లేదని పేర్కొంటూ అధికార టీడీపీ నాయకులు అదే ప్రాంతంలో నిరసన చేపట్టారు. పోలీసుల అనుమతి లేకుండా దీక్షలు ఎలా నిర్వహిస్తారంటూ ప్రతిపక్ష నేతలను నిలదీశారు.
ఒకేచోట బైఠాయింపు : ఒకేచోట ఇరు పార్టీల నాయకులు, కార్యకర్తలు బైఠాయించడంతో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. ఇరువర్గాలు ఒకరికొకరు వ్యతిరేకంగా పోటాపోటీ నినాదాలు చేసుకున్నారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్నారు. పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా అప్రమత్తంగా వ్యవహరించారు. ఇరు పార్టీల నేతలకు సర్దిచెప్పి శాంతింపజేసే ప్రయత్నం చేశారు. యాడికిలో భారీ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేసి పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు సమీక్షిస్తున్నారు.
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