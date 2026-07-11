వైఎస్సార్సీపీ గ్రూపుల నుంచి తొలగింపు - మనస్థాపంతో నిద్రమాత్రలు మింగిన ప్రసన్న
YSRCP ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షురాలు పేరం ప్రసన్న ఆత్మహత్యాయత్నం - వైఎస్సార్సీపీ గ్రూపుల నుంచి ప్రసన్నను తొలగించిన నాయకులు -
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 1:58 PM IST
YSRCP Leader Prasanna Suicide Attempt And Admitted In Hospital : ఒంగోలు వైఎస్సార్సీపీ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షురాలు పేరం ప్రసన్న నిద్రమాత్రలు మింగి ఆత్మహత్యాయత్నం చేసింది. ఈనెల 8న వైఎస్సార్ జయంతి కార్యక్రమంలో తన కాళ్లు తొక్కడాన్ని ప్రశ్నించినందుకు సొంత పార్టీ నేతలే దాడి చేశారు. దీనిపై మనస్థాపానికి గురైన ప్రసన్న రాత్రి నిద్రమాత్రలు మింగారు. కుటుంబ సభ్యులు ఆమెను ఒంగోలు రిమ్స్కు తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ప్రసన్న ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉందని వైద్యులు తెలిపారు.
ఈనెల 8న వైఎస్సార్ జయంతి కార్యక్రమంలో ప్రసన్న పాల్గొన్నారు. అదే పార్టీకి చెందిన నాయకులు ప్రసన్నపై దాడి చేశారు. వైఎస్సార్ జయంతి సందర్భంగా నివాళులు అర్పిస్తున్న సమయంలో మరో మహిళ తమ కాళ్లు తొక్కినందుకు ప్రసన్న ప్రశ్నించింది. దీంతో గొడవ పెరిగి కొట్లాటకు దారి తీసింది. తన తల్లిపై దాడి చేశారని ప్రతీగా వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు శివకుమార్పై ప్రసన్న కుమారుడు మదన్ కుమార్ దాడి చేశాడు. ఇదిలా ఉంటే గత రెండు రోజుల నుంచి ప్రసన్నను వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ గ్రూపుల నుంచి తొలగించటం ఆమె పెట్టిన పోస్టులను డిలీట్ చేయడం వల్ల ఆమె మనస్థాపానికి గురైనట్లు సెల్ఫీ వీడియో తీసి సోషల్ మీడియాలో పెట్టింది.
"జగన్ చెప్పిన విశ్వసనీయత ఎక్కడికి పోయింది? మీరు చేస్తున్న పనుల వల్ల ఈ రోజు నేను ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనే స్థితికి వచ్చాను. నన్ను గ్రూపుల నుంచి తొలగించి, మీ గొడవలకు నన్నే కారణం చేయడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? ప్రజల మధ్య మా గురించి అసభ్యకరమైన మాటలు మాట్లాడిన వారికి మీరెలా మద్దతు ఇవ్వాలనుకుంటున్నారు? పార్టీ నుంచి తొలగిస్తామనే భయంతో ఎవరూ ముందుకు రావడం లేదు. మిమ్మల్ని మీరు ఇలా ఎందుకు కించపరుచుకుంటున్నారు? మహిళలు పని చేయడానికి బయటకు రావడానికి భయపడకూడదు. కానీ మీరు వారిని భయపెడుతున్నారు. నాలాంటి వారిని మరింత బాధపెట్టాలని మీరు ప్రయత్నిస్తున్నారు. మీ వెనుక ఉన్న పొత్తుల వల్లే పార్టీలో గొడవలు, గందరగోళం నెలకొన్నాయి. మీరు సమస్యలను పరిష్కరించకుండా అందరికీ ఇబ్బందులు కలిగిస్తున్నారు"- పేరం ప్రసన్న, వైఎస్సార్సీపీ ఎస్టీ సెల్ అధ్యక్షురాలు
ఒంగోలు వైఎస్సార్సీపీ ఇన్చార్జ్ చుండూరి రవిబాబు తమపై దాడి చేసిన వారికి సపోర్ట్ చేస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. పార్టీలో తనకు జరిగిన అన్యాయంపై సెల్ఫీ వీడియోలో ప్రసన్న వివరించింది. టాబ్లెట్స్ మింగిన ప్రసన్నను గుర్తించిన కుటుంబ సభ్యులు రాత్రి ఒంగోలు రిమ్స్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ప్రసన్న చికిత్స పొందుతోంది. ఆరోగ్య పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. తమ తల్లి ఆత్మహత్యాయత్నానికి కారణమైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని ప్రసన్న కుమార్తె పార్టీకి విన్నవించింది.
"నిన్న రాత్రి మా అమ్మ కలత చెంది, అధిక మోతాదులో నిద్రమాత్రలు వేసుకుంది. మేము మేల్కొని చూసేసరికి, ఆమె కళ్లు తిరిగి నేల మీద పడి ఉంది. మేము వెంటనే ఆమెను ఆసుపత్రికి తీసుకువచ్చాం. నిన్న రాత్రి నుంచి ఎవరూ స్పందించడం లేదు. మా అమ్మను చూసేందుకు ఇంత వరకు పార్టీ నుంచి ఎవరు రాలేదు" -పవిత్ర, ప్రసన్న కుమార్తె
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