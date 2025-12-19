సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకర పోస్టులు - పోలీసుల విచారణకు జగన్ బంధువు అర్జున్ రెడ్డి
అసభ్య పోస్టుల కేసులో ప్రధాన నిందితుడు సిరిగిరెడ్డి అర్జున్రెడ్డి అరెస్టు - గుడివాడ టూటౌన్ పీఎస్లో ముగిసిన జగన్ బంధువు అర్జున్రెడ్డి విచారణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : December 19, 2025 at 4:57 PM IST
YS Jagan Relative Arjun Reddy Arrest : వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు జగన్ బంధువు సిరిగిరెడ్డి అర్జున్రెడ్డిని కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్, మంత్రి నారా లోకేశ్, వారి కుటుంబసభ్యుల ఫొటోలను అసభ్యంగా మార్ఫింగ్ చేసి సోషల్ మీడియాలో వ్యాప్తి చేస్తున్నారనే కేసులో ఆయన ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్నారు. ఇటీవల పోలీసులు అర్జున్రెడ్డికి నోటీసులు ఇచ్చారు. దీంతో నేడు ఆయన గుడివాడ టూటౌన్ పీఎస్కు రాగా అరెస్ట్ చేశారు.
గతంలో అర్జున్రెడ్డిని అరెస్ట్ చేసేందుకు యత్నించగా విదేశాలకు పరారయ్యారు. దీంతో పోలీసులు ఆయనపై లుకౌట్ నోటీసులు జారీ చేశారు. ఈనెల 8వ తేదీన విదేశాల నుంచి తిరిగి రావడంతో శంషాబాద్ ఎయిర్పోర్టులో ఇమిగ్రేషన్ అధికారులు అడ్డుకుని పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. గుడివాడ పోలీసులు అర్జున్రెడ్డిని అదుపులోకి తీసుకుని 41 ఏ నోటీసులు ఇచ్చారు. ఉమ్మడి కడపతో పాటు మరికొన్ని జిల్లాల్లోనూ అతడిపై కేసులు నమోదయ్యాయి. అర్జున్రెడ్డి జగన్కు బాబాయ్ వరసయ్యే వైఎస్ ప్రకాశ్రెడ్డి మనవడు. వివేకా హత్య కేసులోనూ అర్జున్రెడ్డి ప్రమేయం ఉందనే ఆరోపణలున్నాయి, వివేకా హత్య రోజు రాత్రి సునీల్ యాదవ్ సోదరుడితో, అర్జున్రెడ్డి ఫోన్లో మాట్లాడినట్టు అభియోగాలున్నాయి.
ప్రస్తుతం కృష్ణా జిల్లా గుడివాడ టూటౌన్ పీఎస్లో జగన్ బంధువు అర్జున్రెడ్డి విచారణ ముగిసింది. దీంతో పీఎస్ నుంచి అర్జున్రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు వెళ్లిపోయారు. సోషల్ మీడియాలో అభ్యంతరకర పోస్టులపై 2024లో సిరిగిరెడ్డి అర్జున్రెడ్డిపై కేసు నమోదు చేశామని గుడివాడ సీఐ హనీష్ తెలిపారు. ఇటీవల అర్జున్రెడ్డికి 41 ఏ నోటీసులిచ్చామన్నారు. కేసు విషయమై నేడు అర్జున్రెడ్డిని విచారించామని వెల్లడించారు. తదుపరి విచారణ కొనసాగుతుందన్నారు.
కొడాలి నాని అనుచరుడు అరెస్ట్ : మరోవైపు వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి కొడాలి నాని అనుచరుడు కూనసాని వినోద్ను కూడా పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. ఆన్లైన్లో క్రికెట్ బెట్టింగ్ నిర్వహిస్తున్నందున అతడిని గుడివాడ వన్టౌన్ పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వినోద్ నుంచి రూ.50వేల నగదు, మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలో ఉండగా అడ్డూ అదుపు లేకుండా జూద శిబిరాలు నిర్వహించినట్లు అతడిపై ఆరోపణలున్నాయి. కూటమి ప్రభుత్వం వచ్చాక కూడా ఆ శిబిరాలు నిర్వహిస్తుండటంతో పోలీసులు వినోద్పై కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీస్ స్టేషన్కు మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ : అలాగే మంత్రి నారా లోకేశ్పై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కేసులో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎంపీ గోరంట్ల మాధవ్ తాడేపల్లి పోలీస్ స్టేషన్లో నేడు విచారణకు హాజరయ్యారు. రెండేళ్ల క్రితం తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో నిర్వహించిన ప్రెస్ మీట్లో మంత్రి నారా లోకేశ్పై గోరంట్ల మాధవ్ అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఈ ఘటనపై తాడేపల్లికి చెందిన నాగేశ్వరరావు అప్పట్లో పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ కేసులో ఇవాళ గోరంట్ల మాధవ్ను విచారించిన పోలీసులు 41-A నోటీసులిచ్చి పంపించారు.
ప్రతి జిల్లాకు నోడల్ అధికారులు : సామాజిక మాధ్యమాల్లో అభ్యంతరకర, అసభ్య పోస్టులు పెట్టేవారి పని పట్టేందుకు పోలీసులు మరింత శ్రద్ధ చూపుతున్నారు. ప్రత్యేక పర్యవేక్షణ కోసం ప్రతి జిల్లాకు నోడల్ అధికారులను నియమించారు. ఇటీవల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్, విప్ జగదీశ్వరి, మంత్రి సంధ్యారాణిపై అభ్యంతరకర పోస్టులు పెట్టిన కొంతమందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఇవి పునరావృతం కాకుండా దృష్టి సారించారు.
అసభ్య పోస్టుల కట్టడికి ప్రభుత్వం చర్యలు : మరోవైపు సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్య పోస్టుల కట్టడికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది. తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై అధ్యయనానికి ఐదుగురు సభ్యులతో క్యాబినెట్ సబ్కమిటీని నియమిస్తూ ఇప్పటికే ప్రభుత్వం ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఉప సంఘం సభ్యులుగా మంత్రులు లోకేశ్, అనిత, సత్యకుమార్, నాదెండ్ల మనోహర్, పార్థసారథి ఉన్నారు. ఏడు అంశాలపై అధ్యయనం చేసి నివేదిక ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది.
సోషల్ మీడియా చట్టాలు, నియమాలు, మార్గదర్శకాలు సమీక్షించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది. సోషల్ మీడియా పోస్టులపై జవాబుదారీతనం, బాధ్యతలు, నియంత్రణ చర్యలు, అంతర్జాతీయ పద్ధతులు, పారదర్శక ప్రమాణాలు, వినియోగదారుల రక్షణ, హానికర కంటెంట్, తప్పుడు సమాచారం నివారణ, పోస్టులపై ఫిర్యాదులు, పరిష్కారంపై అధ్యయనం చేయాలని మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని ప్రభుత్వం ఆదేశించింది. పౌరహక్కుల రక్షణకు తీసుకోవాల్సిన చర్యలపై మంత్రుల కమిటీ సలహాలు ఇవ్వనుంది.
దిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్- కారణం ఏంటంటే?
ట్రాన్స్కో డీఈకి ‘డిజిటల్ అరెస్ట్’ టార్చర్ - రూ.34.65 లక్షలు దోచుకున్న సైబర్ కేటుగాళ్లు