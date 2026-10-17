కూటమిలోకి జోరందుకున్న వలసలు - వైఎస్సార్సీపీ ఆదిలోనే భారీ షాక్
YSRCP Members Changing Into Other Parties : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన స్థానిక నాయకులు, వారి అనుచరులు అధికార కూటమిలోని తెలుగుదేశం పార్టీలో భారీగా చేరుతున్నారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 10:01 AM IST
YSRCP Party Members Changing Into Other Parties : ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల (పుర పోరు) నామినేషన్ల ప్రక్రియ ప్రారంభం కావడంతో రాజకీయ సమీకరణాలు వేగంగా మారుతున్నాయి. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన స్థానిక నాయకులు, వారి అనుచరులు భారీ ఎత్తున అధికార కూటమిలోని తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరుతుండటంతో వైఎస్సార్సీపీకి ఆదిలోనే భారీ షాక్ తగిలింది.
ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేయడానికి దాడులు : అనంతపురంలో వైఎస్సార్సీపీ నుంచి టీడీపీలోకి భారీ చేరికలు మొదలయ్యాయి. వైఎస్సార్సీపీ మాజీ కో ఆప్షన్ సభ్యుడు లక్ష్మీరెడ్డితో పాటు 250 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరాయి. ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ కండువా కప్పి వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. చంద్రబాబు పాలన అభివృద్ధి సంక్షేమాన్ని చూసే పార్టీలో చేరామని ఈ సందర్భంగా పలువురు చెప్పారు. స్థానిక ఎన్నికల్లో ప్రజల్ని భయభ్రాంతులకు గురిచేయడానికి వైఎస్సార్సీపీ దాడులకు పాల్పడుతోందని ఎమ్మెల్యే దగ్గుపాటి ప్రసాద్ అన్నారు. ఇలాంటి దాడులకు భయపడేది లేదన్నారు.
టీడీపీలోకి వలసలు : మార్కాపురం జిల్లా యర్రగొండపాలెం మండలం మురారిపల్లి గ్రామానికి చెందిన తొమ్మిది కుటుంబాలు వైఎస్సార్సీపీని వీడి టీడీపీలో చేరాయి. స్థానిక టీడీపీ కార్యాలయంలో వారిని యర్రగొండపాలెం టీడీపీ ఇంచార్జ్ ఎరిక్షన్ బాబు పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. కనిగిరి, వెలిగండ్ల మండలాల నుంచి ఎమ్మెల్యే ఉగ్ర నరసింహా రెడ్డి సమక్షంలో 45 కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరాయి.
ముగ్గురు మాజీ కార్పొరేటర్లు చేరిక : విజయనగరంలో వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన ముగ్గురు మాజీ కార్పొరేటర్లు శ్రీనివాస్, అల్లు చాణిక్య, రాంపండు వారి అనుచరులతో కలిసి పసుపు కండువా కప్పుకున్నారు. మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి గజపతిరాజు, టీడీపీ నేత చిన్న శ్రీను వారిని పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు.
నెల్లూరు, కడప, పల్నాడు జిల్లాల్లోనూ చేరికలు : నెల్లూరు జిల్లాలో వైఎస్సార్సీపీకి మరో షాక్ తగిలింది. సుదీర్గ రాజకీయ అనుభవం ఉన్న సన్నపురెడ్డి సోదరులు వైఎస్సార్సీపీకి గుడ్ బై చెప్పారు. మంత్రి నారాయణ, ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్ రెడ్డిలు ఆహ్వానించటంతో టీడీపీలో చేరారు. కడప జిల్లా ఎర్రగుంట్ల మున్సిపాలిటీ మాజీ కౌన్సిలర్ ఎరుకల రెడ్డి వైఎస్సార్సీపీని వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. టీడీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు భూపేష్ రెడ్డిని వీరిని పార్టీ కండువా కప్పారు. పల్నాడు జిల్లా గురజాలలో వైఎస్సార్సీపీ టౌన్ ఎస్సీ సెల్ అధ్యక్షుడు ఏసుబాబు ఆ పార్టీని వీడారు. అతని పాటు మరికొందరు టీడీపీలో చేరారు. MLA యరపతినేని శ్రీనివాసరావు వారికి పార్టీ కండువా కప్పారు.
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