అమరావతి బిల్లుతో ఒరిగేదేమీ లేదు - లోక్సభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్
రాజధానికి వ్యతిరేకం కాదంటూనే అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లును వ్యతిరేకించిన వైఎస్సార్సీపీ - బిల్లును వ్యతిరేకిస్తూ ఆ పార్టీ ఎంపీలు సభ నుంచి వాకౌట్
Published : April 1, 2026 at 5:33 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 9:48 AM IST
YSRCP MPs walkout from Lok Sabha Opposing Amaravati Bill : రాజధానిగా అమరావతి చట్టబద్ధత దిశగా తొలి ఘట్టం విజయవంతంగా పూర్తయింది. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం తెలిపింది. కేంద్రమంత్రి నిత్యానందరాయ్ లోక్సభలో బిల్లు ప్రవేశపెట్టగా వైఎస్సార్సీపీ మినహా అన్ని పార్టీల ఎంపీలూ సమ్మతి తెలిపారు. అయితే అంతకముందు వైఎస్సార్సీపీ మినహా ఇతర రాజకీయ పార్టీల ఎంపీలందరూ అమరావతికి చట్టబద్ధత బిల్లుకు సానుకూలంగా మాట్లాడి బిల్లుకు మద్దతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. కాని ఈ బిల్లును తాము వ్యతిరేకిస్తున్నట్లు వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు.
అసలు తాము అమరావతికి వ్యతిరేకం కాదంటూనే చట్టబద్ధత బిల్లును వైఎస్సార్సీపీ వ్యతిరేకించింది. ప్రస్తుత స్థితిలో ఉన్న బిల్లును వ్యతిరేకిస్తున్నామంటూ వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీలు లోక్సభ నుంచి వాకౌట్ చేశారు. అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లుతో ప్రజలకు ఒరిగేదేమీ లేదని లోక్సభలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ మిథున్రెడ్డి విమర్శించారు. అమరావతి పేరుతో హడావుడిగా బిల్లు తెచ్చేస్తే సరిపోదని రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు ఎప్పుడు నెరవేరుస్తారో స్పష్టంగా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అమరావతి అనే పేరు మాత్రమే కాదని రైతులకు ఏం చేస్తున్నారో స్పష్టంగా చెప్పాలని ప్రశ్నించారు. రైతుల నుంచి 34 వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు అలానే వారికి ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా చెప్పాలని ఎంపీ మిథున్ రెడ్డి అడిగారు.
రాజధాని విషయంలో స్పష్టత లేదు: అమరావతిపై 2014-19 మధ్య చంద్రబాబు రూ.15 వేల కోట్లే ఖర్చు చేశారని ఎంపీ మిథున్రెడ్డి ఆరోపించారు. అమరావతి రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు చంద్రబాబు నెరవేర్చలేదని ఒక్క ప్లాటు కూడా రైతులకు చంద్రబాబు ఇవ్వలేదని అన్నారు. అమరావతి రైతుల వేదన చంద్రబాబుకు పట్టట్లేదని విమర్శించారు. 50 వేల ఎకరాలు ఉండగా మరో 50 వేల ఎకరాలు కావాలంటున్నారని కోల్కతా కేవలం 51 వేల ఎకరాల్లోనే ఉందని దిల్లీ 15 వేల ఎకరాల్లోనే ఉందని వివరించారు. రాజధాని విషయంలో చంద్రబాబుకు స్పష్టత లేదని అమరావతికి అదనపు భూసేకరణ అవసరం ఏంటని ప్రశ్నిస్తున్నామని ఎంపీ మిథున్రెడ్డి అన్నారు.
కొత్త రాగం: ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజధానిపై ఇన్నాళ్లు మూడు ముక్కలాట ఆడిన జగన్ ఇప్పుడు మరో కొత్త రాగం అందుకున్నారు. అమరావతికి బదులుగా రాజధానిగా 'మవిగన్ (మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు)' పేరును ప్రతిపాదించారు. ప్లాన్-B కింద మచిలీపట్నం, విజయవాడ, గుంటూరు ప్రాంతాన్ని రాజధాని చేయాలన్నారు. వీటి పేర్ల నుంచి ఒక్కో అక్షరం తీసుకుని రాజధాని పేరు 'మవిగన్' పెట్టాలని సూచించారు.
అమరావతి బిల్లుకు లోక్సభ ఆమోదం - రేపు రాజ్యసభకు - రాష్ట్రపతి ఆమోదం తర్వాత గెజిట్ నోటిఫికేషన్