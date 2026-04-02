రాజ్యసభలోనూ అదే తీరు - అమరావతి బిల్లుపై చర్చ జరుగుతుండగానే వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్
అమరావతి బిల్లుపై చర్చ సమయంలో రాజ్యసభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్ - ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయంపై బిల్లులో ప్రస్తావన లేదన్న ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి - రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని వెల్లడి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 2, 2026 at 3:57 PM IST|
Updated : April 2, 2026 at 4:10 PM IST
YSRCP Walk Out of Rajya Sabha During Debate on Amaravati Bill: రాజ్యసభలో రాజధాని అమరాతి చట్టబద్ధత బిల్లుపై చర్చ జరిగింది. అయితే ఈ బిల్లును వైఎస్సార్సీపీ లోక్సభలో వ్యతిరేకించినట్లే రాజ్యసభలోనూ వ్యతిరేకించింది. బిల్లుపై చర్చలో భాగంగా వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైవీ సుబ్బారెడ్డి మాట్లాడుతూ ఈ ప్రభుత్వం రాజధాని రైతులకు ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తుందనే దానిపై బిల్లులో స్పష్టత లేదని అన్నారు. రైతులకు ప్లాట్లు ఎప్పుడు ఇస్తారో కూడా చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. అలానే ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విషయంపై బిల్లులో ప్రస్తావన లేదని ప్రత్యేక హోదాపై ప్రస్తుత అధికార పార్టీ ఎప్పుడో మరచిపోయిందని విమర్శించారు.
ప్రత్యేక హోదాపై వైఎస్సార్సీపీ మాత్రం నిరంతరం పోరాటం చేస్తూనే ఉంటుందని ఎంపీ సుబ్బారెడ్డి తెలిపారు. అమరావతి రైతులకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేర్చలేదని వేలకు వేల ఎకరాలు తీసుకున్నారు కానీ ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేయలేదని వెల్లడించారు. ఈ భూములు చాలదన్నట్లు కొత్తగా మళ్లీ భూముల సేకరణ మొదలు పెట్టారని అమరావతి రైతుల వేదన చంద్రబాబుకు కనీసం పట్టట్లేదని విమర్శించారు. 2 ఏళ్లలోనే సుమారు రూ.3 లక్షల కోట్లు అప్పు చేశారని వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఆరోపించారు. అనంతరం సభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ సభ్యులు వాకౌట్ చేశారు.
అమరావతి బిల్లుతో ఒరిగేదేమీ లేదు - లోక్సభ నుంచి వైఎస్సార్సీపీ వాకౌట్
రాజధానిపై జగన్ కొత్తరాగం - ప్లాన్-B పేరిట తెరపైకి 'మవిగన్'