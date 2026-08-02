టీడీపీ కార్యకర్తపై వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల దాడి - ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు
చిప్పగిరి, నేమకల్లు, సంగాల గ్రామాల్లో పోలీస్ బందోబస్తు - అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ కార్యకర్త గురునాథ్ ఇంటిపైకి దాడికి వెళ్లిన వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : August 2, 2026 at 11:02 AM IST
YSRCP MLA Virupaksha and his Followers Attack on TDP Leader: కర్నూలులోని చిప్పగిరి, నేమకల్లు, సంగాల గ్రామాల్లో పోలీస్ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. శనివారం రాత్రి నేమకల్లులో టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష అనుచరులతో కలిసి టీడీపీ కార్యకర్త గురుమూర్తి ఇంటిపైకి దాడికి వెళ్లినట్లు సమాచారం. వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షపై ఎస్సీ, ఎస్టీ కేసు నమోదు నమోదైంది. టీడీపీ కార్యకర్త శేఖర్ ఫిర్యాదుతో ఎమ్మెల్యే సహా 15 మందిపై కేసు నమోదైనట్లు పోలీసులు తెలిపారు.
కర్నూలు జిల్లా ఆలూరు వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్షపై కేసు నమోదు చేయడానికి పోలీసులు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి చిప్పగిరి మండలం నేమకల్లు, సంగాల గ్రామాల్లో టీడీపీ , వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య పరస్పరం ఘర్షణ జరిగింది. నేమకల్లులోనీ టీడీపీ కార్యకర్త గురుమూర్తి ఇంటి పైకి వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష అతడి అనుచరులతో కలిసి దాడికి వెళ్లినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.కార్యకర్తలు పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకున్నారు. టీడీపీ మండల కన్వీనర్ వాహనాన్ని వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేశారు. పరస్పరం రాళ్లు రువ్వుకోవడంతో పలువురికి గాయాలయ్యాయి. దళితుడైన టీడీపీ కార్యకర్త ఇంటిపై దాడి చేయడం కాకుండా, టీవీ, సామాగ్రిని కూడా ధ్వంసం చేశారని పోలీసులు వివరించారు.
మహిళపై దాడి: వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు మహిళలను కూడా దుర్భాషలాడినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. టీడీపీ మండల కన్వీనర్ పురుషోత్తం వాహనాన్ని కూడా ఎమ్మెల్యే సమక్షంలోనే కార్యకర్తలు ధ్వంసం చేశారు. దళిత మహిళ పైన దాడికి యత్నం చేసినట్లు ఆరోపణలున్నాయి. దీనికంతటికి ప్రధాన కారణం ఎమ్మెల్యే విరూపాక్ష స్వయంగా గ్రామంలోని టీడీపీ కార్యకర్త ఇంటికి వెళ్లడమే ఘర్షణకు కారణమని పోలీసులు భావిస్తున్నారు.
అట్రాసిటీ కేసు: ఒక ప్రజాప్రతినిధి నేరుగా ఘర్షణకు తలెత్తే విధంగా స్వయంగా రావడంతోనే టీడీపీ - వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు ఘర్షణ పడ్డాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యేపై కేసు నమోదు చేశారు. టీడీపీ కార్యకర్త పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో జిల్లా ఎస్సీఎస్టీ అట్రీసిటీ కేసు నమోదు చేశారు. గాయపడిన టీడీపీ కార్యకర్తలు ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్నారని వారిని టీడీపీ ఇన్చార్జి వైకుంఠం జ్యోతి పరామర్శించారు. కార్యకర్తలను పరామర్శించి దాడికి గల కారణాలను కూడా అడిగి తెలుసుకున్నారు.
వైఎస్ జయంతి వేడుకల్లో గొడవ - రెండు వర్గాలుగా ఏర్పడి కొట్టుకున్న వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు
పుంగనూరు టీడీపీలో వర్గపోరు - 12 మందిపై హత్యాయత్నం కేసు - నలుగురు సస్పెన్షన్