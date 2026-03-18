తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన రోజా - షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి యోగక్షేమాలు తెలుసుకున్న రేవంత్ రెడ్డి
పార్లమెంట్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని కలిసిన వైఎస్సార్సీపీ నేత రోజా - కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలవడానికి పార్లమెంట్కు వచ్చిన రోజా - మర్యాదపూర్వకంగా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చి యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్న రేవంత్
YSRCP Leader Roja Met CM Revanth Reddy (ETV Bharat)
Published : March 18, 2026 at 1:03 PM IST
YSRCP Leader Roja Met CM Revanth Reddy : దిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని వైఎస్సార్సీపీ నేత రోజా కలిశారు. కేంద్రమంత్రి నితిన్ గడ్కరీని కలవడానికి రోజా పార్లమెంట్కు రాగా, అదే సమయంలో రేవంత్ రెడ్డి సైతం పార్లమెంట్కు వెళ్లారు. ఈ క్రమంలోనే ఇరువురు ఎదురుపడ్డారు. రోజాకు మర్యాదపూర్వకంగా షేక్ హ్యాండ్ ఇచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి, ఆమె యోగక్షేమాలు అడిగి తెలుసుకున్నారు. అనంతరం అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు.