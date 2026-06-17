మళ్లీ నోరు జారిన నల్లపరెడ్డి - మహిళా ఎమ్మెల్యేపై అభ్యంతకర వ్యాఖ్యలు
వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డిని సోమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి అంటూ అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడిన నల్లపరెడ్డి - ‘మీరు ఈవీఎంలతో గెలిచారు’ అంటూ ప్రజాతీర్పును అవహేళన చేసేలా వ్యాఖ్యలు - తాము రౌడీయిజం చేస్తే తట్టుకోలేరంటూ బెదిరింపులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 17, 2026 at 6:27 PM IST
Nallapareddy Prasanna Kumar Comments on MLA Vemireddy Prashanthi Reddy : రాష్ట్రంలో వైఎస్సార్సీపీ అరాచకాలు, మహిళలపై అసభ్యకర వ్యాఖ్యలు రోజురోజుకు పెరిగిపోతున్నాయి. మహిళలు అనే కనీస గౌరవం లేకుండా ఇష్టారీతిన మాట్లాడుతున్నారు. ఎన్నికేసులు పెట్టినా, ఎంత మంది ఛీ కొట్టిన వారి వైఖరి మాత్రం మారటం లేదు. ఇలా మహిళల ఆత్మగౌరవం, వ్యక్తిత్వాన్ని దెబ్బతీసేలా మాట్లాడుతునే ఉన్నారు. మొన్న దళితురాలైన హోంమంత్రి వంగలపూడి అనితపై వైఎస్సార్సీపీ నేత, మాజీ మంత్రి గుడివాడ అమర్నాథ్ చేసిన అనుచిత వ్యాఖ్యలు మరవకముందే, నేడు మరో వైఎస్సార్సీపీ మాజీ ఎమ్మెల్యే, ఓ మహిళ ఎమ్మెల్యేపై అభ్యంతకర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
తాజాగా నెల్లూరు జిల్లా కోవూరు ఎమ్మెల్యే వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డిపై వైఎస్సార్సీపీ నేత నల్లపరెడ్డి ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి ఘాటు వ్యాఖ్యలు చేశారు. వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డిని సోమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి అంటూ అభ్యంతరకరంగా మాట్లాడారు. ఎక్కడికి వెళ్లినా గత ప్రభుత్వం తట్టెడు మట్టి వేయలేదని విమర్శించడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఆమె రేణిగుంటలో మెస్ నిర్వహణతో పాటు తట్టల వ్యాపారం చేసిందేమోనని, అందువల్లే తట్టెడు మట్టి వేయలేదని విమర్శలు చేస్తున్నారని నోరు పారేసుకున్నారు. తాము రౌడీయిజం చేస్తే తట్టుకోలేరు అంటూ బెదిరింపు ధోరణిలో మాట్లాడటం గమనార్హం. నెల్లూరు జిల్లా బుచ్చిరెడ్డిపాలెంలో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్న ఆయన వేమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డిపై తనదైన శైలిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
మీరంతా ఈవీఎం ఎమ్మెల్యేలు : ‘మీరు ఈవీఎంలతో గెలిచారు’ అంటూ ప్రజాతీర్పును అవహేళన చేసేలా ప్రసన్న కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడారు. తాము ఏమి అభివృద్ధి చేశామో గత ప్రభుత్వంలో ఎంపీగా ఉన్న భర్త వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డిని అడిగి తెలుసుకోవాలన్నారు. కోవూరులో బిఎల్ఓలతో సమావేశం పెట్టుకుంటే రౌడీ షీటర్లు ప్లెక్సీలు చించి వేయడం ఏం సంస్కృతి అని ప్రశ్నించారు. దామరమడుగులో సోషల్ మీడియాలో ఒక పోస్ట్ చేసిన వంశీ అనే అతన్ని పది మందితో కలిసి దాడి చేయటం సరికాదన్నారు. తాము రౌడీయిజం చేస్తే తట్టుకోలేరన్నారు.
"సోమిరెడ్డి ప్రశాంతి రెడ్డి ఎక్కడికి వెళ్లినా గత ప్రభుత్వం తట్టెడు మట్టి వేయలేదని విమర్శిస్తున్నారు. ఆమె రేణిగుంటలో మెస్ నిర్వహణతో పాటు తట్టల వ్యాపారం చేసిందేమో. నిన్ను ఈవీఎంలు ఎమ్మెల్యే చేశాయి. మీరంతా ఈవీఎం ఎమ్మెల్యేలు, ప్రజలు ఓట్లు వేస్తే గెలిచిన వారు కాదు. తాము ఏం అభివృద్ధి చేశామో గత ప్రభుత్వంలో ఎంపీగా ఉన్న భర్త వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్ రెడ్డిని అడిగి తెలుసుకో. మేము రౌడీయిజం చేస్తే తట్టుకోలేరు." - నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్ రెడ్డి, కోవూరు మాజీ ఎమ్మెల్యే
గతంలోనూ ప్రశాంతిరెడ్డిపై మురికివ్యాఖ్యలు : అయితే, గతంలోనూ ప్రశాంతిరెడ్డిపై ప్రసన్నకుమార్ ఇలాగే మురికివ్యాఖ్యలు చేశారు. అప్పుడు ఆయనపై కేసు కూడా నమోదైంది. గతంలో కోవూరు నియోజకవర్గం పడుగుపాడులోని ఓ కల్యాణ మండపంలో వైఎస్సార్సీపీ నియోజకవర్గ స్థాయి విస్తృత సమావేశం నిర్వహించారు. ఇందులో పాల్గొన్న ప్రసన్నకుమార్రెడ్డి నోరు పారేసుకున్నారు. ప్రశాంతిరెడ్డి చరిత్ర మొత్తం తనకు తెలుసంటూ దారుణమైన పదజాలాన్ని వాడారు.
వేమిరెడ్డి ప్రభాకర్రెడ్డికి ఎవరూ దొరకనట్టు ఆమెను చేసుకున్నారని, ఆయన కోరితే ఓ కన్నెపిల్లను తెచ్చి తానే పెళ్లి చేసేవాడినంటూ మాట్లాడారు. ‘పదేళ్ల కిందట నువ్వు ఎక్కడున్నావ్? ఆ ప్రభాకర్రెడ్డికి ఒకటే చెబుతున్నా, నీ దగ్గర రూ.వేల కోట్ల ఆస్తులున్నాయ్. జాగ్రత్తగా ఉండాలి నువ్వు. ఇప్పటికే నిన్ను చంపడానికి రెండు సిట్టింగ్లు అయ్యాయని నా దగ్గర సమాచారం ఉంది’ అంటూ మరికొన్ని మురికి వ్యాఖ్యలు చేశారు. ‘అతనో పిచ్చోడు. ఎందుకు ఈమెను పెళ్లిచేసుకున్నాడో తెలియదు. అతను అడిగి ఉంటే, జిల్లాలో ముక్కుపచ్చలారని ఏ అమ్మాయినైనా అతనికిచ్చి పెళ్లి చేసేవాడిని’ అని అన్నారు.
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