ప్రభుత్వంపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు - వైఎస్‌ఆర్‌సీపీ అధికార ప్రతినిధి వెంకటరెడ్డి అరెస్ట్​

వైఎస్సార్సీపీ నేత కారుమూరిని అరెస్టు చేసిన ఏపీ పోలీసులు - ఇప్పటికే ఇతనిపై పలు కేసులు నమోదు - సీఎం చంద్రబాబుపై వెంకట్​రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు సమాచారం

YSRCP Leader Karumuri Venkat Reddy Arrested
YSRCP Leader Karumuri Venkat Reddy Arrested (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 1:15 PM IST

2 Min Read
YSRCP Leader Karumuri Venkat Reddy Arrested: వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధి కారుమూరు వెంకట్‌రెడ్డిని ఏపీ పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. హైదరాబాద్‌లోని కూకట్‌పల్లిలో తాడిపత్రి పోలీసులు ఆయనను అరెస్ట్‌ చేసి తీసుకెళ్లారు. వెంకట్‌రెడ్డిపై ఏపీలో పలు కేసులు ఇప్పటికే నమోదైన నేపథ్యంలో తాజాగా అతన్ని అరెస్టు కావడం గమనార్హం.

అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన కారుమూరి: తిరుమల పరకామణి కేసులో ఫిర్యాదుదారు సతీశ్‌కుమార్‌ ఈనెల 14న తాడిపత్రి సమీపంలో రైల్వేట్రాక్‌ పక్కన హత్యకు గురయ్యారు. దీనిపై ఏపీ పోలీసుల దర్యాప్తు వేగంగా కొనసాగుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రతిష్ఠను దెబ్బతీసేలా వ్యవహరించడంతో పాటు సీఎం చంద్రబాబుపై వెంకట్‌రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేశారనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా కర్నూలు బస్సు ప్రమాద ఘటన తర్వాత ఓ టీవీ ఛానల్‌ డిబేట్‌లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం, సీఎంపై వెంకట్‌రెడ్డి అనుచిత వ్యాఖ్యలు కూడా చేసినట్లు సమాచారం.

ఈ నేపథ్యంలో తాడిపత్రి టీడీపీ నేత ప్రసాదనాయుడు రూరల్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దాంతో తాడిపత్రి రూరల్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. సెల్‌ఫోన్‌ సిగ్నల్‌ ఆధారంగా కూకట్‌పల్లిలోని మెరీనా స్కైస్‌ అపార్ట్‌మెంట్‌లో కారుమూరు వెంకట్‌రెడ్డి ఉన్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. అనంతరం మంగళవారం ఉదయం అక్కడికి వెళ్లి అరెస్ట్‌ చేశారు.

కొన్ని రోజుల క్రితం: కర్నూలు బస్సు ప్రమాద దుర్ఘటనకు అసలు కారణాలు తనకు తెలియవని వైఎస్సార్సీపీ ప్రతినిధులు ఇచ్చిన స్క్రిప్టే చదివానని ఆ పార్టీ అధికార ప్రతినిధి శ్యామల తేల్చిచెప్పారు. బస్సు ప్రమాదానికి దారితీసిన పరిణామాలపై అవాస్తవాలను ప్రచారం చేస్తున్నారనే కారణంతో కర్నూలు తాలూకా అర్బన్‌ పోలీసు స్టేషన్​లో మొత్తం 27 మందిపై గత నెల 30న కేసు నమోదైన విషయం తెలిసిందే.

అయితే వారిలో పలువురికి నోటీసులు పంపగా వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధులు ఆరే శ్యామల, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి, రాయలసీమ యునైటెడ్‌ ఫోర్స్‌ ప్రతినిధి టి.నాగార్జునరెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అభిమాని నవీన్, సీవీ రెడ్డిలను పోలీసులు సోమవారం విచారించారు. ఇందులో భాగంగా యాంకర్​ శ్యామలను గంటన్నరపాటు విచారించారు.

లోపల ఒకలా - బయటకు వచ్చి మరోలా వ్యాఖ్యలు : విచారణ అనంతరం బయటకు వచ్చిన శ్యామల మీడియాతో మాట్లాడుతూ నాడు తాడేపల్లి వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో నిర్వహించిన విలేకరుల సమావేశంలో తాను వైఎస్సార్సీపీ అధికార ప్రతినిధిగా పది ప్రశ్నలు అడిగానని, వాటిలో తప్పేముందని ప్రశ్నించారు. ఆ ప్రశ్నలకు తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు సమాధానం చెప్పకుండా కేసులు పెట్టడమేంటని విమర్శించారు.

ఎన్ని కేసులు పెట్టినా, విచారణల పేరుతో ఎన్నిసార్లు తిప్పినప్పటికీ తన పోరాటం ఆపేది లేదని శ్యామల చెప్పారు. అయితే పోలీసు విచారణలో భాగంగా శ్యామల, కారుమూరి వెంకటరెడ్డి తదితరులు కర్నూలు డీఎస్పీ కార్యాలయానికి రాగా, మాజీ ఎమ్మెల్యేలు కాటసాని రాంభూపాల్‌రెడ్డి, ఎస్వీ మోహన్‌రెడ్డి, పలువురు వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు వారివెంట వచ్చి హడావుడి చేశారు. చలో కర్నూలు పేరుతో వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలతో కలిసి రావడంతో ఆ ప్రాంతంలో ట్రాఫిక్‌ ఇబ్బందులు తలెత్తాయని పోలీసులు పేర్కొన్నారు.

వాస్తవంగా ఏం జరిగిందో తెలియదు - వైఎస్సార్సీపీ ఇచ్చిన స్క్రిప్టే చదివాను: యాంకర్​ శ్యామల

బెట్టింగ్ యాప్ కేసు - 3 గంటలకు పైగా శ్యామలను విచారించిన పోలీసులు

