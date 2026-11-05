ఇప్పుడు జరిగేవి ఎన్నికలేనా - ప్రతి ఒక్కరూ ఆలోచించాలి: వైఎస్ జగన్
Jagan on Local Body Elections: ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి ఎన్నికలేనా అని జగన్ ప్రశ్నించారు. శకుని మాయాపాచికల మాదిరిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారని విమర్శించారు. తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జగన్ మాట్లాడారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 5:49 PM IST
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో కూటమి నేతలు అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని వైఎస్సార్సీపీ అధినేత వైఎస్ జగన్ ఆరోపించారు. ఇవి ఎలక్షన్లా లేక సెలెక్షన్లా తెలియట్లేదని వ్యాఖ్యానించారు. అనేకచోట్ల నామినేషన్లు వేయకుండానే వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను అడ్డుకున్నారని చెప్పారు. స్క్రూటినీ పేరుతో నామినేషన్ల పత్రాలను ఆర్వోలు మాయం చేశారని తెలిపారు. అసలు ఇప్పుడు జరుగుతున్నవి ఎన్నికలేనా? అని ప్రశ్నించారు. శకుని మాయాపాచికల మాదిరిగా ప్రజాస్వామ్యాన్ని ఖూనీ చేశారని, రాబోయే తరాలకు తప్పుడు సందేశం ఇస్తున్నారని ఆరోపించారు.
అధికార దుర్వినియోగం, రౌడీయిజంతో ఎన్నికలు నిర్వహించారని జగన్ ఆక్షేపించారు. తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన మీడియా సమావేశంలో జగన్ మాట్లాడారు. పారదర్శకంగా ఎన్నికలు జరిగితే అడ్రస్ గల్లంతవుతుందని కూటమి నేతలు భయపడుతున్నారని ఎన్నికలకు వెళ్లే ధైర్యం లేక ఏకంగా ఎన్నికలనే హైజాక్ చేశారని జగన్ అన్నారు. అనేకచోట్ల నామినేషన్లు వేయకుండానే అడ్డుకున్నారని ఒకవేళ వేసినా పరిశీలన పేరుతో తిరస్కరించారని ఆరోపించారు. వైఎస్సార్సీపీ జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ అభ్యర్థుల్ని అక్రమంగా అరెస్టు చేశారని పోలింగ్ ఏజెంట్లను బూత్ల్లోకి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పోలీసులతో కలిసి టీడీపీ నేతలు రౌడీయిజం చేశారని అన్నారు.
బలవంతపు విత్డ్రాలు జరిగాయి : బైండోవర్ల పేరిట వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను అరెస్టు చేశారని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడాల్సిన పోలీసు వ్యవస్థ దిగజారిందని జగన్ ఆరోపించారు. టీడీపీ గూండాలతో పోలీసులు కుమ్మక్కై నామినేషన్లు వేయకుండా చేశారని సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసి నామినేషన్లను అడ్డగోలుగా తిరస్కరించారని మండిపడ్డారు. పోటీ లేకుండా చేసిన ఘటనలు చూశామని బలవంతపు విత్డ్రాలు జరిగాయని అన్నారు. సీఎంకు సంబంధించిన కలెక్టర్లు, డీఐజీలు, ఎస్పీలు, ఆర్వోలు మాఫియా ముఠాగా ఏర్పడి ఎన్నికల వ్యవస్థను తమ గుప్పిట్లోకి తీసుకున్నారని అన్నారు. అడ్డుకోవాల్సిన ఎస్ఈసీ చంద్రబాబుకు తొత్తుగా మారిపోయారని ఎన్నికల సంస్కరణలు ఎంత అవసరమో ఏపీ ఎన్నికలు చూస్తే అర్థమవుతుందని జగన్ అన్నారు.
''సుప్రీంకోర్టు ఎస్ఈసీని, ప్రభుత్వాన్ని, డీజీపీని చీవాట్లు పెట్టింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను ఎస్ఈసీ, ప్రభుత్వం పట్టించుకోలేదు. సీసీ కెమెరాలు కొన్నిచోట్లే పెట్టారు వాటిలోనూ కొన్ని పనిచేయట్లేదు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలను పాటించడం ఎస్ఈసీ బాధ్యత కాదా. నామినేషన్ల రిగ్గింగ్, స్క్రూటినీ రిగ్గింగ్, బూత్ల రిగ్గింగ్, పోలింగ్ సైక్లింగ్, పోలింగ్ శాతం రిగ్గింగ్, రాత్రిపూట బ్యాలెట్ బాక్సులు రిగ్గింగ్లు జరిగాయి. విశాఖలో మా వాళ్లు గొడవ చేశాకే స్ట్రాంగ్రూమ్లకు సీల్ వేశారు. మా వాళ్లు గెలిచిన చోట్ల ఫలితాలు కూడా రిగ్గింగ్ చేశారు. ఇలాంటి అక్రమాలు చేసి కూటమి నేతలు గెలుపుగా చెప్పుకుంటున్నారు.'' - వైఎస్ జగన్, వైఎస్సార్సీపీ అధినేత
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