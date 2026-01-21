ఇకపై వారానికో నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో భేటీ - ఏడాదిన్నర తర్వాత పాదయాత్ర: వైఎస్ జగన్
ఏడాదిన్నర పాటు ప్రజల్లోనే ఉంటానన్న జగన్ - కూటమి ప్రభుత్వ పాలన అన్యాయంగా ఉందని వెల్లడి - ప్రజలందరూ వైఎస్సార్సీపీ వైపే చూస్తున్నారని, నేతలంతా ప్రజల్లోనే ఉండాలని పిలుపు
YSRCP Chief Jagan Comments On Padayatra in AP : కూటమి ప్రభుత్వపాలనలో ప్రజలు కష్టాలు పడుతున్నారని, వారికి భరోసా ఇవ్వడమే లక్ష్యంగా ఏడాదిన్నర తర్వాత పాదయాత్ర మొదలుపెడతానని వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు వైఎస్ జగన్ ప్రకటించారు. దాదాపు ఏడాదిన్నరపాటు ప్రజల్లోనే ఉంటూ భరోసా కల్పిస్తానన్నారు. ఇకపై ప్రతి వారం ఒక్కో నియోజకవర్గ కార్యకర్తలతో భేటీ కానున్నట్లు జగన్ తెలిపారు. ఏలూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గ వైఎస్సార్సీపీ నేతలు, కార్యకర్తలతో తాడేపల్లిలోని పార్టీ కార్యాలయంలో సమావేశమైన జగన్ భవిష్యత్ కార్యాచరణ ప్రకటించారు.
కూటమి ప్రభుత్వంపై ప్రజల్లో తీవ్ర వ్యతిరేకత ఉందన్న జగన్ రాష్ట్రంలో ఎవరికీ భద్రత లేకుండా పోయిందన్నారు. ఎక్కడా పోలీసింగ్ వ్యవస్థ కనిపించడం లేదని విమర్శించారు. ప్రజల తరపున పోరాటం చేస్తామన్నారు. రాష్ట్రంలో ప్రైవేటీకరణ పేరిట స్కామ్లు చేస్తున్నారని ఆక్షేపించిన జగన్ ప్రైవేటీకరణే ప్రధానం అనుకుంటే చివరకు సీఎం పదవిని కూడా ప్రైవేటుకు ఇవ్వొచ్చు కదా? అని ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజలందరూ వైఎస్సార్సీపీ వైపే చూస్తున్నారన్న ఆయన నేతలంతా ప్రజల్లో ఉండాలని పిలుపునిచ్చారు.
" ఇప్పటికే దాదాపుగా 2 సంవత్సరాల కూటమి ప్రభుత్వ పాలన పూర్తయ్యింది. మొత్తానికి 5 బడ్జెట్లు ప్రవేశపెట్టే అవకాశం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఉంటుంది. ఇప్పటికే 2 బడ్జెట్లు పూర్తి అయ్యాయి. ఇంకా మూడు సంవత్సరాల కూటమి ప్రభుత్వ పాలన ఉంటుంది. అందులో ఒకటిన్నర సంవత్సరం పోతే నా పాదయాత్ర ప్రారంభం అవుతుంది. ఆ సమయంలో ప్రజలతోనే రోడ్లపైనే మమేకం అవుతూ ప్రయాణం కొనసాగుతుంది.
ఎందుకుంటే రాష్ట్రంలో పరిపాలనా చాలా అన్యాయంగా సాగుతుంది. రెడ్బుక్ రాజ్యాంగంతో పరిపాలను సాగిస్తున్నారు. ప్రశ్నిస్తే తిరిగి మనపైనే కేసులు పెడుతున్నారు. పోలీస్ వ్యవస్థ ఎప్పడూ చూడని విధంగా దుర్వినియోగం అయ్యింది. కూటమి పాలన అయితే ప్రతి ఇంట్లో చర్చనీయాంశంగా ఉంది. సీఎంగా జగన్ ఉన్నప్పుడే బాగుండేది కానీసం ఆయన ప్రతి నెల ఏదో ఒక బటన్ నొక్కుతుండే వారని మాట్లాడుకుంటున్నారు. జగన్ ఇచ్చిన మాట ప్రకారం హామీలు నెరవేర్చారు, ఇప్పుడు చంద్రబాబు వచ్చి ఏమీ చేయటం లేదని చర్చించుకుంటున్నారు." - వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి, వైఎస్సార్సీపీ అధ్యక్షుడు
