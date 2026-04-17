నాకు తెలియదు, గుర్తు లేదు - పోలీసుల విచారణలో సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి
పోలీసుల ప్రశ్నలకు అడ్డదిడ్డమైన సమాధానాలు - సామాజిక పోస్ట్లకు సంబంధించి తనకు ఎమి తెలీదు అన్న సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి - వివరణకు అవసరమైతే మళ్లీ పిలిచే అవకాశం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 10:10 AM IST
Sajjala Bhargav Reddy Case : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబునాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, మంత్రి లోకేశ్ చిత్రాలను ఎడిట్ చేసి, సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ చేసిన కేసులో ప్రధాన నిందితుడిగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకుడు సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి గుడివాడ టూటౌన్ పోలీస్ స్టేషన్లో విచారణకు హాజరయ్యారు. అయితే పోలీసులు అడిగిన ప్రశ్నలకు అడ్డదిడ్డంగా సమాధానాలు చెప్పారు. 'నాకేం తెలియదు అసభ్య పోస్టుల గురించి గుర్తు లేదు' అంటూ పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పుకు వచ్చారు.
తెలీదు, గుర్తులేదు, మర్చిపోయా : ఈ కేసు నేపథ్యంలో, గుడివాడ టూటౌన్ సీఐ జేఆర్కే హనీష్ సుమారు మూడు గంటల పాటు (ఉదయం 10:45 నుంచి మధ్యాహ్నం 1:45 వరకు) భార్గవ్ రెడ్డిని విచారించారు. విచారణలో ఆయన ప్రశ్నలకు పొంతనలేని, అడ్డదిడ్డమైన సమాధానాలు ఇచ్చినట్లు తెలుస్తోంది. ముఖ్యంగా అసభ్యకర పోస్టులకు సంబంధించిన ప్రశ్నలకు "నాకు తెలియదు", "గుర్తు లేదు", "నాకు సంబంధం లేదు", "ఎమో" వంటి సమాధానాలు ఇచ్చినట్టు పోలీసులు తెలిపారు.
ఖాజా బాబాపై కేసు నమోదు : ఈ కేసు 2024లో గుడివాడకు చెందిన టీడీపీ నాయకుడు ఆకునూరి శ్రీరామ్ చేసిన ఫిర్యాదుకు సంబంధించినది. ఆయన ప్రధానమంత్రి చంద్రబాబు, లోకేశ్, పవన్ కల్యాణ్, కూటమి నేతలపై అసభ్యకర పోస్టులను సామాజిక మాధ్యమాల్లో పదే పదే ఇంటర్నెట్లో షేర్ చేస్తుండటం గమనించి, స్థానిక గుడివాడ టూటౌన్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై పోలీసులు విచారణ ప్రారంభించి, వైఎస్ఆర్సీపీ సామాజిక మాధ్యమ ప్రచారకర్త ఖాజా బాబాను గుర్తించి, అతడిపై కేసు నమోదు చేశారు.
పోలీసులకు సహకరించని సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి : అంతేకాదు, ఖాజా బాబా విచారణలో మాజీ సీఎం జగన్ సమీప బంధువు సింగిరెడ్డి అర్జున్ రెడ్డి, సజ్జల రామకృష్ణా రెడ్డి తనయుడు సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి ఈ అసభ్యకర పోస్టుల వెనుక ఉన్నట్లు బయటపడ్డారు. దీంతో ఈ ముగ్గురు వ్యక్తులపై కూడా కేసులు నమోదు చేయగా, నోటీసులు జారీ చేసి విచారణకు హాజరుకావాలని కోరారు. అర్జున్ రెడ్డి 2025 డిసెంబర్ 19న విచారణకు హాజరయ్యారు. ఖాజా బాబా, అర్జున్ రెడ్డి ఇచ్చిన సమాచారంతో సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డికి 41 సీఆర్పీసీ నోటీసులు జారీ చేశారు. కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఆయనను విచారించేందుకు పోలీసులు పిలిచినప్పటికీ, ఇప్పటివరకు విచారణకు తగినంత సహకారం ఇవ్వలేదని పోలీసులు తెలిపారు.
సుమారు 116 ప్రశ్నలు : ఈ విచారణలో సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిని ముఖ్యంగా సామాజిక మాధ్యమాల్లో అసభ్యకరమైన పదజాలంతో పోస్టులు ఎవరెవరు పెట్టారు, వాటిని ఏయే ప్లాట్ఫారమ్లలో షేర్ చేశారు, ఎవరికెవరికీ పంపారు వంటి సుమారు 116 ప్రశ్నలు అడిగారు. అయితే, ఆయన ఈ ప్రశ్నలకు సవివరంగా సమాధానాలు ఇవ్వకుండా "నాకు తెలియదు", "గుర్తు లేదు" అనే మాటలతో తప్పించుకున్నారు.
మళ్లీ పిలిచే అవకాశం : గుడివాడ సీఐ జేఆర్కే హనీష్ మాట్లాడుతూ, ఈ కేసులో అర్జున్ రెడ్డి, సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డి పైన కేసులు నమోదు చేశామని, హైకోర్టు ఉత్తర్వుల ప్రకారం ఇచ్చిన నోటీసులలో భాగంగా సజ్జల భార్గవ్ రెడ్డిని విచారించామని తెలిపారు. అవసరమైతే మళ్లీ విచారణకు పిలిచే అవకాశం ఉందని కూడా చెప్పారు.
