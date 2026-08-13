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జగన్ కర్నూలు జిల్లా పర్యటన - వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల అత్యుత్సాహంతో ప్రజలకు తిప్పలు

జగన్ కర్నూలు జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల హల్‌చల్ - అనుమతి లేకున్నా ర్యాలీ - రోడ్లపై డీజేలు, డ్యాన్స్‌లు చేస్తూ హడావుడి - హైదరాబాద్‌-బెంగళూరు హైవేపై ట్రాఫిక్‌ కష్టాలు

YS Jagan Kurnool Tour
YS Jagan Kurnool Tour (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 6:05 PM IST

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YS Jagan Kurnool Tour : వైఎస్సార్సీపీ అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్​మోహన్ రెడ్డి పర్యటనలంటే జనానికి అవస్థలు తప్పడంలేదు. పర్యటన ఉన్నా ప్రతిసారి పోలీసుల ఆంక్షలు సైతం లెక్కచేయకుండా హంగామా సృష్టించడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. జగన్ కర్నూలు జిల్లా పర్యటన వేళ కూడా ఇదే జరిగింది. ఆ పార్టీ నాయకులు, కార్యకర్తలు హంగామా సృష్టించారు. ఊరేగింపులు, ర్యాలీలకు అనుమతి లేదని పోలీసులు స్పష్టం చేసినా ఏమాత్రం లెక్క చేయకుండా రోడ్లపైకి వచ్చి హల్‌చల్‌ చేశారు.

జగన్ కర్నూలు జిల్లా పర్యటనలో వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల హల్‌చల్ (ETV Bharat)

కర్నూలు శివారులోని బళ్లారి చౌరస్తా వద్ద జాతీయ రహదారిపై గంటల తరబడి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు డీజేలు పెట్టుకుని పార్టీ ఫ్లెక్సీలతో అత్యుత్సాహం ప్రదర్శించారు. దీంతో హైదరాబాద్ - బెంగళూరు జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. అనేక వాహనాలు స్తంభించాయి. బళ్లారి చౌరస్తా ఫ్లైఓవర్‌లో కూడా చాలాసేపు వాహనాలన్నీ నిలిచిపోయాయి. వాటిని నెమ్మదిగా క్లియర్ చేయడానికి పోలీసులకు ఇబ్బందిగా మారింది.

YSRCP Activists Hulchul in Kurnool : బళ్లారి చౌరస్తా వద్ద ఉదయం 11 గంటల నుంచి మధ్యాహ్నం రెండు గంటల వరకూ ట్రాఫిక్ అంతరాయం ఏర్పడింది. జాతీయ రహదారికి రెండు వైపులా వాహనాలు నిలిపి వైఎస్సార్సీపీ జెండాలు పట్టుకున్న కార్యకర్తలను పోలీసులు కూడా నిలువరించలేకపోయారు. కొందరు శ్రేణులు ఆ పార్టీ జెండాలతో డ్యాన్స్‌లు వేస్తూ వీరంగం సృష్టించారు. ఓర్వకల్ విమానాశ్రయం నుంచి జిల్లా జైలు వరకు జగన్ రోడ్ షో సందర్భంగా ఇదే పరిస్థితి కొనసాగింది.

ర్యాలీకి నంద్యాల, డోన్‌, ఎమ్మిగనూరు, కోడుమూరు నుంచి వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తలు తరలివచ్చారు. జగన్ కాన్వాయ్ బళ్లారి చౌరస్తా దాటి పంచలింగాల చెక్‌పోస్ట్‌కు చేరుకున్నప్పుడు రూరల్ సీఐ విధులకు ఆ పార్టీ శ్రేణులు ఆటంకం కలిగించారు. కాన్వాయ్ తొందరగా వెళ్లాలని సీఐ సూచించగా ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు ఆయన వాహనానికి అడ్డుగా నిలబడి ఆందోళనకు దిగారు. ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయం నుంచి కర్నూలు జైలుకు 38 కిలోమీటర్ల దూరానికి జగన్‌ 5 గంటల సమయం తీసుకున్నారు. జిల్లా జైలు పరిసరాల్లోనూ వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు హంగామా సృష్టించాయి. పోలీసులు బారికేడ్లు ఏర్పాటు చేయగా వాటిని తోసుకుంటూ జైలు గేటు వరకు వెళ్లారు. వారు దూసుకెళ్లడంతో పోలీసులు ఆపలేకపోయారు.

మరోవైపు జగన్​మోహన్​ రెడ్డికి వ్యతిరేకంగా ఓర్వకల్లు విమానాశ్రయ వద్ద ప్లెక్సీలు వెలిశాయి. టీటీడీ బోర్డు మెంబర్ మల్లెల రాజశేఖర్ ఫొటోతో ఉన్న ఫ్లెక్సీలు విమానాశ్రయం వెలుపల పలు ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేశారు. జగన్ గో బ్యాక్ అంటూ ఫ్లెక్సీ ఏర్పాటు చేశారు. ఎస్సీలపై దౌర్జన్యం చేసిన ఎమ్మెల్యేని పరామర్శించడానికి సిగ్గు లేదా జగన్ అంటూ ఫ్లెక్సీలో రాశారు. డీఎస్సీపై చర్చించడానికి అసెంబ్లీకి రావాలంటూ వేరువేరుగా ఫ్లెక్సీలు పెట్టారు.

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