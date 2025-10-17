మోదీ దీపావళి టపాకాయ తుస్సుమంది: వైఎస్ షర్మిల
ప్రధాని మోదీ కర్నూలు పర్యటనపై షర్మిల ఆగ్రహం - బిహార్ ఎన్నికల కోసం రాజకీయ డ్రామా అంటూ ఆరోపణ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 17, 2025 at 2:48 PM IST
YS SHARMILA CRITICIZES PM MODI: ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఆంధ్రప్రదేశ్ పర్యటనపై ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిలా రెడ్డి తీవ్ర స్థాయిలో స్పందించారు. మోదీ కర్నూలు పర్యటనను లక్ష్యంగా చేసుకుని ఆమె సామాజిక మాధ్యమం ఎక్స్ ద్వారా విమర్శల వర్షం కురిపించారు. “కర్నూలు వేదికగా మోదీ దీపావళి టపాకాయ తుస్సుమంది” అని షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు. మోదీ పర్యటన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధికోసం కాదని, బిహార్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికి మాత్రమే వచ్చారని ఆమె ఆరోపించారు.
వచ్చింది ఏపీకి, వేసింది బిహార్ కోసం కాషాయ వేషం: షర్మిల ట్వీట్లో ప్రధాని మోదీని తీవ్రంగా విమర్శిస్తూ, వచ్చింది ఏపీకి అని, వేసింది మాత్రం బిహార్ ఎన్నికల కోసం కాషాయ వేషం అని అన్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలకు ఏదీ ఇవ్వకపోగా, ఎన్నికల రాజకీయాల కోసం వేదిక వాడుకున్నారని ఆరోపించారు. శ్రీశైలం మల్లన్న సాక్షిగా నీచ రాజకీయాలకు తెరలేపి, మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలకు మోదీ చేసింది ఘరానా మోసమే అని షర్మిల మండిపడ్డారు.
కర్నూల్ వేదికగా మోడీ @narendramodi గారి దీపావళి టపాకాయ తుస్సుమంది. వచ్చింది ఏపీకి.. వేసింది బీహార్ ఎన్నికల కోసం కాషాయ వేషం. కేవలం బీహార్ ఎన్నికలను ప్రభావితం చేయడానికే. శ్రీశైలం మల్లన్న సాక్షిగా నీచ రాజకీయలకు తెరలేపి, మరోసారి రాష్ట్ర ప్రజలకు మోడీ గారు చేసింది ఘరానా మోసమే.— YS Sharmila (@realyssharmila) October 17, 2025
శ్రీశైలం మల్లన్నను మోసం చేశారు: షర్మిల తన ట్వీట్లో శ్రీశైలం దేవస్థానం అభివృద్ధిపై కూడా మోదీని నిలదీశారు. మోదీకి నిజమైన చిత్తశుద్ధి ఉంటే శ్రీశైలం మల్లన్న ఆలయ అభివృద్ధికి ఒక్క రూపాయి అయినా కేంద్రం నుంచి ఇచ్చారా? అని ప్రశ్నించారు. ఆలయ మాస్టర్ ప్లాన్ కోసం ప్రతిపాదించిన రూ.1,657 కోట్లు వారికి కనబడలేదా అని ఆమె ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ఉజ్జయిని, వారణాసి, గంగా కారిడార్ల అభివృద్ధిపై కేంద్రం చూపిన ప్రేమ, శ్రీశైలం కారిడార్ అభివృద్ధికి ఎందుకు లేదని ప్రశ్నించారు. శ్రీశైలం క్షేత్ర కారిడార్ పనులకు కేంద్రం నుంచి అనుమతి ఇవ్వడానికి మనసు ఎందుకు రాలేదు? ఇది మల్లన్నకు మీరు చేసిన ద్రోహం కాదా? అని షర్మిల నిలదీశారు.
11 ఏళ్ల పాత పిట్టకథే మళ్లీ వినిపించింది: 11 ఏళ్ల క్రితం తిరుపతి వేదికగా చెప్పిన అదే పిట్టకథ మళ్లీ చెప్పారని షర్మిల ఎద్దేవా చేశారు. ప్రజల కష్టాలు, రాష్ట్ర అభివృద్ధి గురించి ఒక్క మాట లేకుండా, ప్రతిసారి అదే పాత పాట మాత్రమే వినిపిస్తున్నాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. మోదీ అమరావతికి ఇచ్చిన హామీలు కేవలం మాటలకే పరిమితమయ్యాయని అన్నారు. దిల్లీకి - రాష్ట్ర రాజధాని అమరావతికి లింక్ పెట్టడంపైనా విమర్శలు గుప్పించారు.
అరకొర అప్పులు ఇస్తే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందదని, దిల్లీతో పోటీ పడగలిగే స్థితిలో అమరావతిని మార్చే చిత్తశుద్ధి మోదీకి లేదని షర్మిల విమర్శించారు. రాజధానికి లక్ష కోట్ల అప్పులు తెస్తే రాష్ట్ర ముఖచిత్రం ఎలా మారుతుంది? ప్రగతి ద్వారాలు ఎలా తెరుచుకుంటాయి? ఆత్మనిర్భర్ భారత్లో ఏపీ ఎలా కీలకం అవుతుంది? అని నిలదీశారు.
ప్రత్యేక హోదా, రాయలసీమ ప్యాకేజీపై మౌనం: ప్రత్యేక హోదా అంశం గురించి కూడా షర్మిల ప్రశ్నించారు. మోదీ ప్రత్యేక హోదాపై ఒక్క మాట కూడా మాట్లాడలేదని ఆమె విమర్శించారు. వెనకబడిన రాయలసీమకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీపై ప్రకటన కూడా చేయలేదని ఆరోపించారు. కడప స్టీల్ ఫ్యాక్టరీ, పారిశ్రామిక వాడల ఏర్పాటు, విశాఖ స్టీల్ భవిష్యత్తు గురించి కూడా ప్రస్తావనే లేదని అన్నారు.
ప్రతిసారి మోసం: ఎన్నికలు ముగిసినప్పటి నుంచి మోదీ నాలుగు సార్లు రాష్ట్ర పర్యటనకు వచ్చారని, కానీ ఒక్కసారి కూడా విభజన హామీలపై నోరు విప్పలేదని మండిపడ్డారు. వినేవాడుంటే చెప్పేవాడు మోదీ, కానీ మోసం చేసేది కూడా మోదీనే అని విమర్శించారు. ప్రతిసారీ మోసపోవడం మాత్రం రాష్ట్ర ప్రజల వంతే అని షర్మిల ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
