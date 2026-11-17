తండ్రి వయసున్న చంద్రబాబుకు శుభలేఖ అందిస్తే చెట్టాపట్టాల్ అంటారా?: వైఎస్ షర్మిల
Sharmila Fires on Sakshi Paper: తనపై సాక్షి పత్రికలో రాసిన కథనం తీవ్ర అభ్యంతరకరమని వైఎస్ షర్మిల పేర్కొన్నారు. ఇది వైఎస్సార్సీపీ అండ్ కో నీచపు బుద్ధికి, దిగజారుడు సంస్కారానికి పరాకాష్టని మండిపడ్డారు.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:41 PM IST|
Updated : November 17, 2026 at 6:52 PM IST
తండ్రి వయసున్న చంద్రబాబుకు శుభలేఖ అందిస్తే చెట్టాపట్టాల్ అంటారా అని ఏపీ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల ప్రశ్నించారు. శుభలేఖ అందిస్తే ఆత్మీయ సంబంధాలని అంటగడతారా అని నిలదీశారు. ఇది వావి వరసలు తెలిసినోడు చేసే పనేనా? సమాజం పట్ల విలువలు ఉన్నోడు రాసే రాతలేనా? మనిషై పుడితే ఆడబిడ్డపై వేసేవి ఇలాంటి నిందలా? అని అన్నారు.
తండ్రి వయసున్న వ్యక్తికి @ncbn శుభలేఖ అందిస్తే చెట్టాపట్టాల్ అంటారా ? ఆత్మీయ సంబంధాలని అంటగడతారా ? ఇది వావి వరసలు తెలిసినోడు చేసే పనేనా ? సమాజం పట్ల విలువలు ఉన్నోడు రాసే రాతలేనా ? మనిషై పుడితే ఆడబిడ్డ మీద వేసేవి ఇలాంటి నిందలా ? నాపై నేడు @SakshiNews సాక్షి దినపత్రికలో రాసిన కథనం తీవ్ర అభ్యంతరకరం. నాకు, నా కుటుంబానికి జరిగిన వ్యక్తిత్వ హననం. ఇది YCP @YSRCParty అండ్ కో నీచపు బుద్దికి, మరింత దిగజారుడు సంస్కారానికి, తల్లి, చెల్లి అనే తేడాలేకుండా జంతువు చేష్టలకు పరాకాష్ట. @ysjagan జగన్ గారికి, తన సైతాన్ సైన్యానికి ఇంకా పచ్చ రోగం తగ్గలేదు. అద్దంలో వారి మొహం ఇంకా వారికి కనపడటం లేదు. మహిళల మీద వక్రభాష్యం చెప్పడం మానలేదు. అక్రమ సంబంధాలు అంటగట్టే నీచ సంస్కృతిని మరవలేదు. వారి మానసిక స్థితి మెరుగుపడలేదు. ఆత్మీయతతో పిలిచే పెళ్లి పిలుపులో కూడా రాజకీయ కోణం వెతకడం అంటే... సాక్షి తీరు అచ్చం కోడిగుడ్డు మీద ఈకలు పీకడమే ! ఎవరి మెప్పుకోసం ఈ దిగజారుడు ? నా కుమార్తె వివాహ వేడుకకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిని ఆహ్వానిస్తే రాజకీయ కొనమని, చెట్టపట్టాల్ అని, ఆత్మీయ సంబంధాలని తప్పుడు అర్ధాలు వెతుకుతున్నారంటే, మీ ఆలోచనా విధానం ఎంత కలుషితమైందో, మీ మెదడు ఇంకా మోకాళ్లలో ఎందుకుందో, మీ స్థాయి ఎక్కడికి దిగజారిందో, మానవసంబంధాలు మరిచిపోయి రాక్షస తత్వాన్ని ఎందుకు ప్రదర్శిస్తున్నారో రాష్ట్ర ప్రజలకు మళ్లీ మళ్లీ అర్థమవుతూనే ఉంది. ఆనాడు తన బిడ్డల పెళ్లిళ్లకు సైతం చంద్రబాబు నాయుడు గారిని YSR గారు ఆహ్వానించారు. అంటే ఆయన కూడా చంద్రబాబు గారితో చెట్టపట్టాల్ వేసుకొని తిరిగినట్లా ? బాబు గారు పెళ్లిళ్లకు వచ్చి ఆశీర్వచనాలు ఇస్తే YSR తో సన్నిహిత సంబంధాలు పెట్టుకున్నట్లా ? వైసీపీ అధ్యక్షులు జగన్ మోహన్ రెడ్డి గారిని అడుగుతున్నాం. అక్కచెల్లెమ్మల మీద అమితమైన ప్రేమ అని చెప్పే మీరు.. మీ పత్రిక సాక్షిలో ఇలాంటి చెట్టాపట్టాల్ వార్తను ఎలా సమర్ధించుకుంటారు? ఒక ఆడబిడ్డ మీద నీలాప నిందలు వేయడమా మీ పత్రిక విధానం ? తల్లి , చెల్లి అనే బేధం లేకుండా బురద రాతలు రాపించడమా మీ ఎజెండా ? ఇది మీరే దగ్గరుండి రాయించిన రోత రాతలా ? సమాధానం చెప్పాలి. ఇలాంటి నీచపు రాతలు, తప్పుడు కూతలు కూయించినందయికు సంజాయిషీ మీరిస్తారా? లేక మీ సాక్షితో ఇప్పిస్తారా ? తేల్చుకోవాలి.— YS Sharmila (@realyssharmila) November 17, 2026
తనపై సాక్షి పత్రికలో రాసిన కథనం తీవ్ర అభ్యంతరకరమని వైఎస్ షర్మిల అన్నారు. ఇది వైఎస్సార్సీపీ అండ్ కో నీచపు బుద్ధికి, దిగజారుడు సంస్కారానికి పరాకాష్ట అని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పెళ్లి పిలుపులోనూ రాజకీయ కోణం వెదుకుతారా అని ప్రశ్నించారు. ఆనాడు తన పిల్లల పెళ్లిళ్లకు చంద్రబాబును వైఎస్ రాజశేఖర్రెడ్డి ఆహ్వానించారని గుర్తు చేశారు. ఆడబిడ్డపై నీలాపనిందలు వేయడమే జగన్ పత్రిక విధానమా? ఇలాంటి రాతలకు సంజాయిషీ జగన్ ఇస్తారా? సాక్షితో ఇప్పిస్తారా? అని వైఎస్ షర్మిల వ్యాఖ్యానించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా పోస్ట్ చేశారు.
అసలేం జరిగిదంటే : ఏపీ పీసీసీ అధ్యక్షురాలు వైఎస్ షర్మిల, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబును ఆదివారం (నవంబర్ 15న) హైదరాబాద్లో కలిశారు. బెంగళూరులో ఈ నెల 25న జరిగే తన కుమార్తె అంజిలిరెడ్డి వివాహ వేడుకకు విచ్చేసి కాబోయే వధూవరులను ఆశీర్వదించాలని కోరుతూ ఆహ్వాన పత్రిక అందజేశారు.
Inviting an elder to one's daughter's wedding is a matter of courtesy and culture. The story in @SakshiNews about @realyssharmila garu's invitation to @ncbn garu is extremely demeaning to a woman, and they are completely unacceptable. Public life can have strong political differences, but it must never lose its basic values. Personal attacks on a woman have no place in Andhra Pradesh. I strongly condemn @sakshinews for their irresponsible article. My best wishes to Sharmila garu and her family for the happy occasion.— Lokesh Nara (@naralokesh) November 17, 2026
సాక్షిది అభ్యంతరకర కథనం : మరోవైపు షర్మిల వివాహ ఆహ్వానంపై సాక్షి పత్రిక కథనాన్ని మంత్రి లోకేశ్ ఖండించారు. పెద్దలను పెళ్లికి ఆహ్వానించడం మన సంస్కృతి, సంప్రదాయమని చెప్పారు. మహిళను కించపరిచేలా కథనం రాయడం ఆమోదయోగ్యం కాదని పేర్కొన్నారు. రాజకీయ విభేదాలున్నా కనీస విలువలు కోల్పోకూడదని హితవు పలికారు. మహిళలపై వ్యక్తిగత విమర్శలకు ఆంధ్రప్రదేశ్లో చోటు లేదన్నారు. సాక్షి న్యూస్ బాధ్యతారహిత కథనాన్ని తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. వివాహానికి సీఎంను ఆహ్వానించడంపై సాక్షిది అభ్యంతరకర కథనమని అన్నారు. ఈ క్రమంలోనే షర్మిల, ఆమె కుటుంబానికి వివాహ వేడుక శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఎక్స్ వేదికగా లోకేశ్ పోస్ట్ చేశారు.
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