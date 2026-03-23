నా పోరాటం ఆస్తుల కోసం కాదు - జగన్​లా స్వార్థ రాజకీయాలు తెలియదు: వైఎస్ షర్మిల

వివేకా హత్య కేసు ప్రస్తావిస్తే ఆస్తులు గురించి మాట్లాడుతున్నారు - ఇంకొకరి ఆస్తిని అనుభవిస్తోంది నేను కాదు జగన్ - నా పోరాటం, అజెండా ఆస్తులు కాదు - వైఎస్‌ విజయమ్మ లేఖపై స్పందించిన షర్మిల జగన్ మాదిరి స్వార్థ రాజకీయాలు తెలియదు - నా పోరాటం ఆస్తుల కోసం కాదు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 7:11 PM IST

YS Sharmila Comments On Jagan : కుటుంబ ఆస్తుల విషయంలో తన తల్లి వైఎస్‌ విజయమ్మ రాసిన లేఖపై కుమార్తె, ఏపీసీసీ అధ్యక్షురాలు వై.ఎస్‌ షర్మిలరెడ్డి స్పందించారు. ఆ లేఖపై సంతకం విజయమ్మది కాదని, తానే బలవంతంగా ఒత్తిడి చేసి సంతకం చేయించానని సామాజిక మాద్యమాల్లో వైఎస్సార్సీపీ నేతలతో తన సోదరుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ జగన్మోహనరెడ్డి మాట్లాడిస్తుడడంపై ఆమె మండిపడ్డారు. తన పోరాటం ఆస్తుల కోసం కాదని స్పష్టం చేశారు. ఆస్తులు ఆస్తులు అని పదే పదే మాట్లాడింది వైఎస్సార్సీపీ మాత్రమేనన్నారు. ఒకే అబద్ధాన్ని వంద సార్లు చెప్తే అది నిజం అవుతుందని భ్రమ పడుతున్నారని విమర్శించారు. కానీ నిజం ఎప్పడు దాగదన్నారు. అబద్ధాన్ని నిజం అని చెప్పాలని చూస్తే పైన దేవుడు ఉన్నాడన్నారు.

విజయవాడ ఆంధ్రరత్నభవన్‌లో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో ఓ ప్రశ్నకు సమాధానంగా షర్మిల పేర్కొన్నారు. తాను విశాఖ విమానాశ్రయం వద్ద వివేకా హత్య గురించి తనకు తెలిసిన నిజాన్ని మాట్లాడితే వైఎస్సార్సీపీ నేతలు ఆస్తులు గురించి అంటూ విమర్శలు చేశారన్నారు. విజయమ్మ లేఖపై జగన్‌కు సమాధానం చెప్పే దమ్ములేక ఆ పార్టీ నేతలతో మాట్లాడిస్తున్నారని మండిపడ్డారు. వైఎస్సార్సీపీ సైతాన్లు, కుక్కలు మొరుగుతున్నాయి అనుకుంటానంటూ ఘాటుగా ప్రతిస్పందించారు.

వివేకా హత్యను అవినాష్ రెడ్డి తప్పుదారి పట్టించాడని, గుండెపోటు కట్టుకథ అవినాష్ సృష్టి అని వైఎస్ షర్మిల తెలిపారు. ఇదే గుండెపోటు కట్టుకథను సునీత మీద నెట్టాలని చూశారని, ఇదే నిజాన్ని తాను విశాఖలో ప్రెస్ మీట్​లో చెప్పానని అన్నారు. వివేకా హత్య మీద సమాధానం చెప్పే దమ్ము వైఎస్సార్సీపీకి లేదని, ఆ రోజు ఉదయం 7 గంటల నుంచి వివేకా గుండెపోటు అని సాక్షిలో ఎందుకు ప్రచారం చేశారో ఇంతవరకు చెప్పలేదన్నారు. నిజం ఏంటో చెప్పాల్సింది జగన్, భారతిలేనన్నారు. వారు సమాధానం చెప్పలేక తనపై అపనిందలు వేస్తున్నారని అన్నారు.

నా పోరాటం ఆస్తుల కోసం కాదు : మోదీ చేతిలో జగన్‌ కీలుబొమ్మ అని వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. కానీ తాను, సునీత ఎవరి చేతిలో కీలుబొమ్మలం కాదని స్పష్టం చేశారు. తన పోరాటం ఆస్తులు కాదని, తన ఆరాటంలో ఆస్తుల అంశం అజెండాగా లేదని తేల్చిచెప్పారు. ఆస్తుల కోసం కోర్టుకి వెళ్లింది తాను కాదని జగన్‌తో తనకున్న MOUను తానెప్పుడూ బహిర్గత పరచలేదని పేర్కొన్నారు. జగన్ మాదిరి తనకు స్వార్థ రాజకీయాలు తెలియదని వేరే వాళ్ల ఆస్తులు అనుభవించాల్సిన దుస్థితి తనకు పట్టలేదని నిజానికి ఇంకొకరి ఆస్తులు అనుభవిస్తున్నది తాను కాదన్నారు.

దేవుడి సాక్షిగా నిజమే చెప్పారు : వైఎస్ విజయమ్మ ఎవరు? ఆమె వైఎస్సార్ భార్య. YSR లో సగం విజయమ్మ. ఆ లేఖ ద్వారా తన ఆవేదన వ్యక్తం చేశారని షర్మిల రెడ్డి తెలిపారు. ఆస్తులు సగభాగం అని నలుగురు మనుమలకు సమానంగా ఆస్తి పంపిణీ జరగాలని ఇది వైఎస్సార్ ఆదేశంగా కూడా అంటూ విజయమ్మ లేఖలో కొన్ని అంశాలను ప్రస్తావిస్తూనే- తాను రాసింది దేవుడి సాక్షిగా నిజమే అని చెప్పారని గుర్తుచేశారు. ఆస్తుల విషయంలో గోబెల్స్ ప్రచారం చేయొద్దని కోరారని, వైఎస్సార్సీపీలో సంస్కారం ఉన్న వాళ్లకు ఎవరికైనా ఇది అర్థం అవుతుందన్నారు. అయినా కూడా వారు మాట్లాడుతున్నారని విజయమ్మ లేఖను కూడా ఫేక్ అంటున్నారని మండిపడ్డారు.

జగన్ విశ్వసనీయత కోల్పోయాడు : లెటర్ మీద విజయమ్మ సంతకం పెట్టలేదు అని తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారన్నారని వైఎస్ షర్మిల విమర్శించారు. లేఖ నిజం కాకపోతే విజయమ్మ చెప్పేది కదా? అని నిలదీశారు. లేఖకు తనకు సంబంధం లేదు అని చెప్పలేదు అంటే లేఖ నిజమే కదా? అని షర్మిల అన్నారు. లేఖ అబద్ధం అయితే జగన్ తన రిపోర్టర్​ని పంపి విజయమ్మ బైట్ తీసుకొనే వాడని అలా చేయలేదు అంటే లేఖ నిజమే కదా? అని అన్నారు. జగన్ విశ్వసనీయత కోల్పోయాడని- సాక్షిలో ఒక పక్క వైఎస్సార్ ఫోటో, మరోవైపు సత్యమేవ జయతే అని పెట్టి విజయమ్మ లేఖను కనీసం చివరి పేజీలో కూడా వేయలేదని మండిపడ్డారు. అబద్ధాలను వారు ప్రచారం చేస్తున్నారని షర్మిల ధ్వజమెత్తారు.

జగన్‌కు అధికారం సరికాదు - గతంలో ఇస్తే ఏం చేశారు: వైఎస్ షర్మిల

జగన్‌కు ధైర్యం ఉంటే సీఈసీపై పెట్టే అభిశంసనకు మద్దతివ్వాలి: వైఎస్ షర్మిల

